散戶衝鋒！大量資金湧入股市 5月證券劃撥餘額暴增2,010億

中央銀行昨（18）日公布5月金融情況，多項與股市相關指標同步刷新歷史紀錄，其中被視為「散戶風向球」的證券劃撥存款餘額單月暴增2,010億元，月底餘額衝上4兆5,039億元新高，顯示大量資金持續湧入股市，帶動市場成交動能全面升溫。

台股5月強勢上攻，單月大漲5,806點，月底指數逼近45,000點大關，市場投資熱情急速升溫。

近期證券劃撥餘額走勢

央行統計顯示，5月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別升至9.56%及7.83%，主要反映銀行放款與投資持續擴張。其中，股市資金動能格外受到關注，證券劃撥存款餘額已連續兩個月大幅攀升站穩4兆元，累計4月至5月增加高達5,752億元，顯示投資人進場意願相當積極。

除了月底餘額創新高外，5月股市融資餘額首度突破7,000億元大關，達7,484億元；日平均成交值衝上1兆2,167億元；月平均股價指數來到41,933點，三項指標全數寫下新高紀錄。

央行經濟研究處副處長葉盛表示，從目前市場表現來看，6月台股依然維持強勁走勢，指數持續改寫歷史高點，預估證券劃撥存款餘額仍有機會進一步增加。即使未再創新高，整體水位仍將維持在相當高檔，反映市場資金動能依舊充沛。

至於被市場視為觀察外資動向的重要指標的外國人新台幣存款餘額，5月也回升至2,506億元，創下2024年9月以來新高水準。

從投資人結構來看，散戶參與程度也明顯提升。央行統計指出，5月本國自然人交易比重升至53.3%，較前月增加；僑外法人（外資）占比略升至36.8%；本國法人則降至9.8%。若以成交金額觀察，本國自然人5月成交總額高達28兆884億元，首度突破28兆元大關；僑外法人成交金額達19兆3,763億元；本國法人成交金額則增至5兆1,783億元，三大族群成交規模同步刷新歷史紀錄，顯示市場資金全面活絡。

除了股市資金熱絡外，外匯存款餘額同樣創下新高。