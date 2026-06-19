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就市論勢／AI鏈、金融 投資優選

經濟日報／ 姜柏全（野村台灣高股息基金經理人）

盤勢分析

美國與伊朗達成初步協議，國際油價回檔，美國通膨壓力減輕，聯準會的升息預期降低，相關利空解除帶動股市大幅反彈。下半年的潛在變數包括美國關稅301條款，在強迫勞動貨品進口調查外，後續還有「結構性產能過剩」調查，可能會針對特定產業增加關稅。整體而言，目前基本面良好，在內外資持續買進下，將有助大盤測試前波高點。

投資建議

馬斯克旗下的SpaceX於12日上市，首日股價即勁揚20%。公司預估其潛在市場規模（TAM）可達28.5兆美元，其中太空Space 3,700億美元，衛星連線1.6兆美元，AI相關達26.5兆美元，既然AI相關的占比居大多數，不妨直接投資AI相關族群。

此外，Anthropic年化經常性營收（ARR）從去年底的10億美元、今年3月的190億美元到5月的470億美元，呈指數型成長；且Anthropic預計在第2季將首次實現營業利益由虧轉盈，驗證詞元已可實質產生利潤。

除AI相關族群持續看好以外，股市熱絡、交易量大增，有利金融股獲利，相對看好受惠股市較多的壽險、證券等個股。

關稅 伊朗 聯準會

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台股主動式ETF 大吸金

台股昨（18）日再創歷史新高，主動式台股ETF績效明顯升溫，近周前十強報酬率多檔衝上雙位數；隨AI、高價電子與中小型題材輪番點火，市場交投熱絡，前十強主動式台股ETF近五日成交量均突破千張，資金回流積極。

中小型基金 熱力四射

櫃買指數近期表現強勢，漲幅明顯優於台股加權指數，帶動中小型股走強，相關基金績效同步水漲船高。觀察近周台股中小型基金表現，前十強報酬率全面勁揚，優於加權指數、櫃買指數，在AI、IC設計及高價電子股領軍下，成為盤面資金追逐焦點。

高含「日」基金 績效紅火

在AI題材強勢領漲下，日股頻創新高，今年來日經225指數大漲41.15%，持續刷新指數歷史紀錄，朝向7萬大關邁進，展現多頭氣盛。隨著日股不斷攀高，同步激勵投信發行的持有日股高比例的海外基金績效水漲船高。

美股標的 吸金一把罩

美股近期雖然表現震盪，但近一個月多檔產品報酬率突破5%，表現亮眼。事實上，這波漲勢由中小型股票及價值型策略領銜，包括貝萊德、美盛銳思等精選產品表現尤為強勢，成為近期市場吸金焦點。

台韓股市 下半年還有戲

今年來，全球經濟持續受到各種因素干擾，但法人看好全球經濟下半年將重新加速，受惠於AI投資熱潮帶動，尤其是台灣、南韓、日本、中國大陸等市場的強勁表現，尤其是台韓表現可期，具體時間則取決於荷莫茲海峽的能源運輸何時恢復。

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