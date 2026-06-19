就市論勢／AI鏈、金融 投資優選

盤勢分析

美國與伊朗達成初步協議，國際油價回檔，美國通膨壓力減輕，聯準會的升息預期降低，相關利空解除帶動股市大幅反彈。下半年的潛在變數包括美國關稅301條款，在強迫勞動貨品進口調查外，後續還有「結構性產能過剩」調查，可能會針對特定產業增加關稅。整體而言，目前基本面良好，在內外資持續買進下，將有助大盤測試前波高點。

投資建議

馬斯克旗下的SpaceX於12日上市，首日股價即勁揚20%。公司預估其潛在市場規模（TAM）可達28.5兆美元，其中太空Space 3,700億美元，衛星連線1.6兆美元，AI相關達26.5兆美元，既然AI相關的占比居大多數，不妨直接投資AI相關族群。

此外，Anthropic年化經常性營收（ARR）從去年底的10億美元、今年3月的190億美元到5月的470億美元，呈指數型成長；且Anthropic預計在第2季將首次實現營業利益由虧轉盈，驗證詞元已可實質產生利潤。

除AI相關族群持續看好以外，股市熱絡、交易量大增，有利金融股獲利，相對看好受惠股市較多的壽險、證券等個股。