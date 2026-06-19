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14檔「三飛概念股」 後勁十足

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（18）日大漲587點、收46,465點，即將挑戰歷史新高。由於股市向來有「強者恆強」的現象，法人建議投資人可布局「三飛概念股」，包括華邦電（2344）、南亞科國巨*等14檔，後市股價將龍飛鳳舞。

台股多頭攻勢再啟，蓄勢再創歷史新高，表現相當強勢。法人建議，此時投資人可布局本周股價漲幅逾10%遠超大盤、5月合併營收創歷史新高，單周又有三大法人買盤力挺，技術面、基本面、籌碼面同優。

根據篩選，符合條件的「三飛概念股」包括：華邦電、南亞科、國巨*、聯茂、健鼎、金居、藥華藥、立敦、台燿、廣閎科、景碩、聯友金屬-創、昶昕、台光電等14檔，除藥華藥、聯友金屬-創以外，其他清一色均為科技股。

其中，華邦電、南亞科均為記憶體股。隨AI時代來臨，記憶體以往產業循環的特性逐漸淡化，並向晶圓代工行業靠攏，記憶體也從單純的零組件轉變為關鍵性的戰略資源，造成供需缺口不斷擴大，價格也不斷狂漲。

由於記憶體產業前景看旺，基本面表現也亮麗搶眼，吸引相關個股成為法人搶買的獵物，激勵股價勢盛。華邦電、南亞科昨天股價分別亮燈漲停、及大漲半根停板，收盤價紛紛創下歷史新高，表現相當吸睛。

台系被動元件龍頭廠國巨*，同樣也受惠AI需求爆發，在產品出貨「價漲量增」下，帶動5月營收創下歷史新高佳績，吸引法人近來不斷搶買，帶動昨日股價亮燈漲停，漲停價1,080元創下八年來反彈波段高峰。

台光電、台燿、聯茂、金居等則為PCB（印刷電路板）上游銅箔基板廠。隨AI伺服器不斷更新迭代，市場需求快速擴大，在產品不斷升規的帶動下，相關業者營運繳出亮眼成績，吸引法人挺進，帶動股價強揚表態。

景碩、健鼎則為利基型PCB廠。同樣受到AI需求的噴發帶動，健鼎受惠記憶體與AI伺服器應用PCB兩大領域高速成長，景碩則受惠美系GPU伺服器載板面積與需求量放大，5月合併營收雙雙改寫歷史新猷，激勵股價持續走多。

華邦電 國巨 健鼎 南亞科 台光電

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