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台股本週上漲2296點 上市公司總市值衝151.6兆元

中央社／ 台北18日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股本週因端午節僅開盤4天，週四集中市場指數收在46465.20點，週漲2296.16點或5.2%，再創收盤指數新高。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值達到新台幣151兆6057億元，衝破150兆元大關，較上週五增加約7.49兆元。

產業別指數方面，本週漲幅最大為塑膠類指數上漲21.18%，跌幅最大是橡膠類指數下跌7.7%。其他未含金融類指數上漲1964.62點，漲幅約4.94%；未含電子類指數上漲1264.71點，漲幅約5.63%；未含金融電子類指數上漲542.04點，漲幅約為3.65%。

本週全體上市股票成交金額為4兆7740億元，成交金額前3名產業分別為半導體類成交金額1兆9525億元，占全體上市股票交易金額比重40.9%；電子零組件類成交金額1兆1843億元，占比24.81%；光電類成交金額3526.13億元，占比7.39%。

本週集中市場股票成交量週轉率為3.76%，成交量週轉率前3名產業分別為光電類15.79%、電子零組件類11.24%、玻璃陶瓷類10.53%。

累計今年初開盤迄今共109個交易日，集中市場總成交金額為108兆8283億元，市場日平均成交金額9984.25億元；股票成交量週轉率97.35%，股票日平均成交量週轉率0.89%。

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