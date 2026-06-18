台股本週上漲2296點 上市公司總市值衝151.6兆元

美國聯準會維持利率不變並釋出偏鷹訊號，昨夜美股僅費半指數逆勢收紅，但台積電（2330）ADR仍上漲1.48%，為台股注入強心針。受此激勵，7月台指期18日開盤率先上揚459點、至46,470點，集中市場指數隨後開高94.87點、報45,972.26點。在台積電重返2,400元大關領軍下，聯發科（2454）、南亞（1303）及金控雙雄同步走強，推升大盤漲點迅速擴大至逾500點，再度挺進46,000點整數關卡。盤面友達（2409）、群創（3481）及主動統一台灣50（00403A）交投熱絡。

2026-06-18 09:14