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展望下周！台股上演瘋牛行情 法人：下周插旗48,000點

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股本周在美伊和平紅利的激勵下，單周指數大漲2,296點、18日收46,465點，距離歷史新高46,565點僅有一步之遙。圖／AI生成
台股本周在美伊和平紅利的激勵下，單周指數大漲2,296點、18日收46,465點，距離歷史新高46,565點僅有一步之遙。圖／AI生成

台股本周在美伊和平紅利的激勵下，單周指數大漲2,296點、18日收46,465點，距離歷史新高46,565點僅有一步之遙。展望下周，永豐投顧指出，在市場偏多氛圍持續升溫下，預期台股上檔將挑戰48,000點。

永豐投顧指出，本周美台股市同步走高，主要是美國與伊朗達成和談協議，地緣政治風險的不確定性大幅降溫，加上荷莫茲海峽重新開放、油價下跌，使FOMC 會議如預期保持利率不變，激勵市場情緒偏向樂觀，股市偏多。

展望下周，在市場關注焦點重回基本面上，市場認可經濟擴張，AI 建設所需要的各項零件需求甚殷，越是基礎、低價的零件需求彈性越高，股價潛力越大，市場投機風向也開始改變。

而台股在地緣局勢和緩、以及通膨預期下降的利多環境下，市場氛圍明顯偏多，因此永豐投顧建議投資人長線布局，聚焦獲利成長能見度較高的個股。預期指數即便回檔也不深，波動區間下看 44,000 點，上檔則有機會挑戰 48,000 點。

台股 FOMC 荷莫茲海峽

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