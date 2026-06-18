別只看GPU！外資揭密AI隱藏大贏家 喊買這二檔個股

摩根士丹利（大摩）證券指出，隨著 AI 投資循環進入新階段，光連接的重要性已與運算能力並駕齊驅。超大規模雲端業者正將 AI 叢集擴大至數十萬顆 GPU，帶動光收發器需求暴增。

大摩強調，除了 GPU 與光模組外，供應鏈下游的 PCB 製造商因產品「價值量飛升」，成為參與 AI 長期成長的差異化投資路徑。

大摩指出，隨著光收發器從 400G、800G 邁向 1.6T，PCB 技術複雜度顯著提高，如板層數從10層增至16層、銅箔基板由M6升級至M8，且先進製程由 HDI 轉向 mSAP，使單顆光模組的 PCB 價值量從 10 美元大增 1.5 倍至 25 美元。

大摩預估，2025 至 2028 年間，光收發器 PCB 市場規模的年複合成長率（CAGR）將達 83%，顯著超越光收發器出貨量的60%；AI光收發器 PCB整體潛在市場規模將從 2025 年的 6.2 億美元，暴增至 2028 年的 37.73 億美元。

台廠中，大摩特別看好臻鼎-KY（4958）與欣興（3037），均給予「優於大盤」評級。欣興因受惠出貨量與內含價值雙重成長，目標價上調至 1,285 元；臻鼎-KY則因兼具 AI 需求、價值提升與市占擴張三項優勢，被評為最具吸引力的標的，目標價升至 660 元。