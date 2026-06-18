外資買超211億元 面板三虎1買2賣、漲停股遭砍近3萬張

台股端午節前不甩Fed今年可能升息的暗示，盤中及收盤雙雙創歷史新高，以46,465.2點收盤，上漲587.81點；三大法人僅投信賣超，外資則是買超309.78億元，統計外資買賣超個股發現，面板三雄漲勢強，但外資買賣不同調，大買友達（2409）52,384張，彩晶（6116）及群創（3481）則慘遭外資賣超，分別大賣79,726張、29,761張。

台股在端午節前再寫新紀錄，展現出「沒有最高，只有更高」的強漲氣勢，大盤指數開高走高，盤中一度衝達46,565.7點，寫歷史新高，上漲688.31點，終場則是收在46,465.2點，上漲587.81點，創收盤新高。

盤面上塑膠類股收盤大漲7.26%，漲幅居各類股冠軍，南亞（1303）衝上漲停領軍，收在139元，影響大盤指數約34點，台塑（1301）大漲7.82%；權王台積電（2330）收2,410元，影響大盤指數約204點，台光電（2383）收5,600元，影響大盤指數約48點；華邦電（2344）收漲停218.5元，影響大盤指數約30點。

被動元件龍頭國巨*（2327）攻上漲停1,080元收盤，影響大盤指數近17點，面板雙虎人氣沸騰，群創與友達分別以85.4萬張及82.6萬張成交量包辦成交量冠亞軍，群創衝上漲停64.4元，友達收28.15元，大漲7.24%，彩晶收18.8元，漲幅3.01%。

統計三大法人買超309.78億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超211.32億元，投信賣超56.42億元；自營商買超（合計）154.88億元，其中自營商（自行買賣）買超58.58億元、自營商（避險）買超96.31億元。

統計外資買超前十名中，買超中鋼（2002）31萬9,914張最多；買超台塑14萬2,290張；傳產兩大龍頭都獲外資大買，友達也獲外資買超52,384張；但外資賣超前十名中，彩晶高居外資賣超第一名，單日賣超79,726張；群創也遭外資大賣29,761張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）