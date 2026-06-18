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華許時代來臨 不怕聯準會轉鷹？台股小碎步再攀新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
雖然華許時代來臨，聯準會立場轉鷹，但台股18日仍有所表現，盤中指數再推進高點46,565.7點，大盤終場上漲587.81點，收46,465.2點，盤中及收盤指數雙創歷史新高。示意圖／AI生成
雖然華許時代來臨，聯準會立場轉鷹，但台股18日仍有所表現，盤中指數再推進高點46,565.7點，大盤終場上漲587.81點，收46,465.2點，盤中及收盤指數雙創歷史新高。示意圖／AI生成

雖然華許時代來臨，聯準會立場轉鷹，但台股18日仍有所表現，盤中指數再推進高點46,565.7點，大盤終場上漲587.81點，收46,465.2點，盤中及收盤指數雙創歷史新高；本周台股周線上漲5.2%，全周漲點2,296.16點，拉出一根紅K棒。法人認為，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，建議透過減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確之個股，以因應類股輪動。

即使面對端午連假，本周三大法人反而出現同步買超態勢，外資回補877.78億元，投信則是連續第9周買超124.2億元，自營商買超298.32億元，三大法人合計買超1,300.3億元。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，AI帶動的企業獲利成長趨勢已為不爭的事實，接下來市場將回歸基本面表現，重點觀察新任聯準會主席華許對於後續貨幣政策的態度。從本次FOMC會議分析，決議如市場預期維持利率目標區間在3.50%-3.75%不變，但點陣圖暗示年底前升息一碼的可能性，與3月預測的今年降息一碼大相逕庭，同時上修今年通膨預估，華許也在記者會上多次強調履行「穩定價格」的使命，市場解讀為鷹派訊號。

王偉哲分析，周三美股S&P500指數於「Fed Day」下跌-1.21%，創下自1994年以來新任聯準會主席上任首日表現最差紀錄，顯示市場對「華許時代」政策方向仍處於觀望與重新評估階段，不過整體經濟基本面仍具韌性，可支撐股市中長期表現，加上AI產業持續擴大資本支出，持續成為主流投資題材，也挹注台廠相關供應的多頭表現。

王偉哲表示，隨著Agentic AI的崛起，台灣供應鏈至關重要，在運算處理中，GPU主要負責提供算力，CPU則成為調度工作流程與任務的決策者，而在需要自主執行任務的工作中，對於上下文解讀、資料調度、App程序調度的任務比重增加，顯著帶動CPU相關的角色。台灣綜合研究院本周發布「2026年下半年台灣經濟展望」，大幅上修今年經濟成長率預測至9.33%，正是看好台灣整體經濟成長仍以外需驅動為主，在AI浪潮持續推動下，台灣憑藉完整的半導體與資通訊產業鏈優勢，成為全球科技供應鏈的重要受惠者。

不過考量通膨維持高檔，王偉哲認為，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，建議透過減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確之個股，以因應類股輪動；在類股選擇上聚焦電子類股，並以半導體測試、IC設計(ASIC)、半導體產業為主，並可增持IC設計、電力電機等產業。

台股 聯準會 降息 法人 華許

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