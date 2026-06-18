量價榜唯一傳產！中鋼爆38萬張大量 外資狂買32萬張、投信倒貨28萬張

台股18日在台積電（2330）再創歷史新高帶動下，終場大漲587.81點、收46,465.2點，成交值放大至1.54兆元。盤面資金持續集中於電子與AI供應鏈，不過量價榜前十名名單中，最大焦點卻落在中鋼（2002），不僅擠進成交量前四、成為前十唯一傳產股，更在法人對作激烈之下爆出38.24萬張大量。

從成交值排行來看，台積電以1,114.67億元穩居第一，國巨*（2327）狂奔漲停、成交值945.72億元居次，南亞科（2408）與華邦電（2344）分別以795.16億元與704.42億元緊追在後，記憶體與被動元件族群持續扮演盤面主軸，資金高度集中電子族群趨勢不變。

其中記憶體族群熱度依舊火燙，南亞科大漲5.15%、華邦電勁揚9.8%，雙雙穩居成交值前段班，成交金額均突破700億元關卡。

相較之下，中鋼成為今日最具話題性的異數。雖然股價僅小漲1.87%、收19.1元，但已成功站回月線，成交量更衝上38.23萬張、排名第四，為量價榜前十中唯一傳產股，資金關注度明顯放大。

更受市場矚目的是法人強力對作。外資單日大舉買超31萬9,913張，高居買超第一名，但投信卻同步大幅賣超28萬6,095張，使中鋼成為法人資金交鋒最劇烈標的之一。

中鋼日前公布7月與第3季盤價策略。月盤部分熱軋、冷軋每公噸調降300元，結束連六個月漲勢；但第3季季盤的棒線與鋼板等產品則逆勢調漲每公噸1,000元，形成「月盤降價、季盤調升」的雙軌走勢。市場解讀，此舉一方面反映短期需求調整，另一方面則支撐中長期鋼價結構。

整體觀察今日盤勢，電子主流仍由AI、半導體與記憶體族群主導，但中鋼在法人強烈分歧與盤價調整題材加持下異軍突起，成為量價榜中最具戲劇張力的個股，也凸顯資金在高檔行情下開始尋找非電子的短線交易標的。