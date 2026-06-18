期交所股東常會順利召開 通過每股配發股利3.8元

期交所18日召開115年股東常會，由董事長吳自心主持，主管機關證期局期貨管理組組長程國榮亦列席指導。本次股東常會通過114年度盈餘分派案，決議每股配發股利3.8元，其中包含現金股利2元及股票股利1.8元。

回顧114年度，期貨市場全年總交易量達3.82億口，日均量達157.2萬口；財務表現方面，114年稅後淨利達43.78億元，每股稅後盈餘（EPS）達6.07元。

吳自心董事長表示，去年全球金融市場面臨經貿政策不確定性、地緣政治及通膨等多重挑戰，期交所仍憑藉穩健韌性，持續發揮「風險管理樞紐」功能。

為精準滿足市場避險需求，期交所積極完善短天期商品架構，先後於6月推出「周五到期臺指選擇權」，並於12月上市「股票選擇權周契約」，成功打造「周三、周五雙到期」及「指數加個股」的多元選擇，全面活絡市場動能。

展望未來，為響應主管機關打造「發展具台灣特色之亞洲資產管理中心」願景，期交所正於現有夜盤交易的成功基礎上，研議期貨市場國定假日交易制度，提供市場面對國際政經突發事件的因應管道，期盼進一步接軌國際並吸引外資機構參與。

同時，期交所持續深耕民生物資、醫療長照、教育、體育、藝文及環保賑災等六大公益面向，去年更榮獲「ESG for Culture影響力獎」及「運動推手獎」肯定。感謝股東長期支持，期交所將持續健全臺灣期貨市場發展，並落實企業社會責任。

台灣期貨市場表現穩健，吳董事長感謝股東一直以來的支持，未來持續推動台灣期貨市場繁榮發展，期望各位股東能繼續給予支持。隨後由周總經理建隆進行114年度營業及財務報告，並順利通過承認114年度營業報告書、財務報表及每股發放現金股利2元、股票股利1.8元之盈餘分派等案。