還有更高？台股有機會挑戰5萬點 法人點名這些族群可布局

台股18日不甩Fed今年可能升息的暗示，盤中及收盤雙雙創歷史新高，以46,465.2點收盤，上漲587.81點；端午節前再寫新紀錄，展現出「沒有最高，只有更高」的強漲氣勢，法人坦言，統計發現，過去15年在6月15日買進S&P500指數，一個月的時間100%上漲，平均報酬率3.1%，法人強調，台股7月有機會挑戰5萬點，點名看好5類股可布局。

美國聯準會（Fed）維持基準的聯邦資金利率區間3.5~3.75%不變，但利率點狀圖偏向鷹派，暗示今年底可能升息1碼，但台股卻是不甩Fed升息的暗示，大盤指數開高走高，盤中一度衝達46,565.7點，寫歷史新高，上漲688.31點，終場則是收在46,465.2點，上漲587.81點，創收盤新高。

盤面上塑膠類股收盤大漲7.26%，漲幅居各類股冠軍，南亞衝上漲停領軍，收在139元，影響大盤指數約34點，台塑大漲7.82%；權王台積電收2,410元，影響大盤指數約204點，台光電收5,600元，影響大盤指數約48點；華邦電收漲停218.5元，影響大盤指數約30點。

台股續往上寫歷史紀錄，呈現「沒有最高只有更高」的強勢，在端午節連假前再創盤中及收盤歷史新高，到底會不會出現所謂的端午變盤？面對股市處於歷史高檔區該怎麼布局？

統一投顧董事長黎方國先表明今年升息可能機率很低的看法，強調「點狀圖從來不具備未來利率發現功能」，且在美國國債高達39兆美元，1年利息支出達1.2兆美元，加上國防預算1.1兆美元，兩者就占了美國政府收入的一半，若再升息，將進一步加重利息支出。

黎方國表示，很多人害怕股市漲高，但漲高不是風險，怕的是政策改變，並進而造成股價下跌的力量；根據統計，過去15年，在6月15日買進S&P500指數， 7月15日賣出，1個月的時間上漲機率100%，平均報酬率約3.1%，也就是說，現在開始的1個月，月線一定上漲，美股上漲，台股多頭至少看到7月，有機會挑戰5萬點。

黎方國強調，要仔細觀察是否出現政府態度改變及貨幣政策流動性緊縮的跡象，他認為，今年升息可能機率很低，反而有降息可能性存在，至於可以布局的族群，看好Vera Rubin供應鏈中未來成長性最高的前四大產業，包括記憶體、PCB 、被動元件 、IC載板等，另外，台積電設備供應鏈也可以留意。