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三大法人4天狂補1300億元！台股創新高、閃見54千金 多檔權值股寫天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股18日仍由台積電（2330）領軍刷新盤中46,565.7點、收盤46,465.2點雙天價，終場續漲587.81點、漲幅1.28%，盤面並閃見54千金，同樣改寫台股歷史最多千金股記錄，成交值放大至1.54兆元。台股示意圖。圖／中央社
台股18日仍由台積電（2330）領軍刷新盤中46,565.7點、收盤46,465.2點雙天價，終場續漲587.81點、漲幅1.28%，盤面並閃見54千金，同樣改寫台股歷史最多千金股記錄，成交值放大至1.54兆元。台股示意圖。圖／中央社

美國聯準會維持利率不變並釋出偏鷹訊號，昨夜美股僅費半指數逆勢收紅。但台股18日仍由台積電（2330）領軍刷新盤中46,565.7點、收盤46,465.2點雙天價，終場續漲587.81點、漲幅1.28%，盤面並閃見54千金，同樣改寫台股歷史最多千金股記錄，成交值放大至1.54兆元。三大法人回頭買超309.78億元。

由於19日適逢端午連假，台股本周僅4個交易日，周線上漲2,296.16點、漲幅達5.2%，周線由黑翻紅。三大法人回補1,300.29億元。

統計三大法人18日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超211.32億元，投信賣超56.42億元；自營商買超（合計）154.88億元，其中自營商（自行買賣）買超58.58億元、自營商（避險）買超96.31億元。

盤面上，台積電尾盤再度拉升，終場上漲1.05%、收2,410元，貢獻大盤近204點漲點，持續扮演多頭總司令。CCL族群同步獲資金追捧，台光電（2383）尾盤急拉105元、收5,600元，漲幅7.69%，單日貢獻大盤約48點；南亞（1303）收139元、台燿（6274）收1,835元，雙雙亮燈漲停並改寫新天價，尚茂（8291）亦攻上47.4元漲停，騰輝電子-KY（6672）大漲8.38%、聯茂（6213）上漲4.67%，族群全面走強。

此外，DRAM雙雄持續受多頭追捧，股價同步改寫新天價，合計貢獻漲點約55點。其中，華邦電（2344）挾33.4萬餘張大量、股價強攻漲停218.5元作收，且終場漲停價買單還有超過5.6萬張在排隊；南亞科（2408）也大漲5.15%、收459.5元，成交量同步放大至17.8萬餘張。

被動元件族群同樣火熱。龍頭股國巨*（2327）二戰千元大關告捷，今日挾9萬餘張大量攻上漲停1,080元作收，也貢獻大盤近17點漲點，並點火被動元件族群今展科（6432）、立隆電（2472）、臺慶科（3357）、光頡（3624）、三集瑞-KY（6862）、鈞寶（6155）、日電貿（3090）、華容（5328）、天二科技（6834）、凱美（2375）整齊亮燈，信昌電（6173）、華新科（2492）、蜜望實（8043）持續上漲。

此外，面板雙虎人氣持續沸騰，群創（3481）與友達（2409）分別以85.4萬張及82.6萬張成交量包辦台股成交量冠亞軍。群創強攻漲停64.4元，穩坐市場人氣王寶座；友達則大漲7.24%、收28.15元，面板族群在面板級封裝（PLP）題材帶動下，成為盤面另一大吸金焦點。

三大法人 台股 美股 台積電

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