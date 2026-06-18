外資預言 MLCC 將迎「大缺貨時代」 這檔個股噴漲停攀八年高

亞洲被動元件產業正進入新一輪的景氣循環。根據外資最新供需模型預測，全球被動元件市場在AI伺服器需求帶動下，將自2025年的供給過剩約10%，逐步轉為2028年供給短缺6%。此利多激勵國巨*（2327）漲停攀八年來高峰。

摩根大通（小摩）證券指出，伺服器運算需求，特別是AI與通用型伺服器的快速擴張，已成為MLCC需求成長的核心動能。MLCC總市場規模預估將於2025至2028年間以24%的年複合成長率擴張，整體規模有望突破300億美元。

在供給面，小摩指出產業名目產能國去十年雖每年約成長10%，但考量生產效率損失及良率調整後的有效產能，實際供應能力遠低於市場認知，此一「產能折損」問題被認為是市場低估的關鍵因素，並將在未來數年影響供需平衡。

價格方面，小摩預估在2026至2028年間，MLCC平均售價（ASP）將累計上漲逾50%，帶動產業獲利能力同步提升，營業利益率有望由2018年的36%進一步提升至2028年的38%。

在投資建議上，小摩維持對亞洲MLCC產業的正向看法，但相對偏好日本與台灣廠商，包括村田製作所、太陽誘電、TDK及國巨*，認為其估值與產業地位更具吸引力，優於韓國同業三星電機。