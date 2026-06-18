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不畏端午變盤！台股收漲587點再創新高 台積電收高25元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股18日收盤上漲587.81點，終場以46,465.2,點作收，再創歷史新高。中央社
台股18日收盤上漲587.81點，終場以46,465.2,點作收，再創歷史新高。中央社

台股18日收盤上漲587.81點，終場以46,465.2,點作收，成交量1兆5439.2億元；台積電（2330）收盤價2,410元，上漲25元，漲幅1.05%。

雖然端午節到，多頭不畏假期觀望，大盤指數盤中及收盤均創新高。今日收盤後，元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）換股生效，今日盤中受影響不大。

今日成交金額大且走高為：國巨*（2327）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、群創（3481）、聯電（2303）、華新科（2492）、友達（2409）、力成（6239）及旺宏（2337）。聯發科（2454）、台達電（2308）、創意（3443）、欣興（3037）、鴻海（2317）、南電（8046）、全新（2455）、華通（2313）及智邦（2345）；成交金額大且疲軟者則為：

群益投顧表示，美國聯準會維持利率不變、符合市場預期，但偏鷹態度降低市場降息預期；中東緊張局勢降溫，油價大幅回落。台股上市櫃公司法說會密集登場，將釋出對產業未來展望。

台積電 台股 華邦電

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