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法人：台股只要不跌破5日線「有望挑戰新高」觀察三指標及三族群
台股6月18 日重新站上46,000點。中信投顧指出，短線技術指標參考五日均線、KD指標，只要未跌破或轉弱，行情續偏多看挑戰前高，後續觀察三指標：五日均線、KD指標、外資期貨部位變化；可注意三族群：PCB、光學鏡片、鋁質電容。
中信投顧指出，台股五大利多包括美伊雙方正式簽署和平協議、台積電CoPoS製程漸傳佳音、AI供應鏈產能吃緊報價上揚題材延續、上櫃市場強於上市市場多頭氛圍續強、國際油價回落至近3月低點。
至於五大利空，則包括Fed席華許態度較為鷹派、美國5月PPI顯著回升通膨壓力仍存、美5月PCE指數可能高於預期、台股反彈惟量能持續下滑呈現背離、外資期淨空單在結算後仍偏空。
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