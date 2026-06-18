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Fed點狀圖放鷹 黎方國：點狀圖從來不具備未來利率發現功能

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
統一投顧董事長黎方國。（圖:黎方國提供）
統一投顧董事長黎方國。（圖:黎方國提供）

美國聯準會Fed）維持基準的聯邦資金利率區間3.5~3.75%不變，但利率點狀圖偏向鷹派，暗示今年底可能升息1碼；統一投顧董事長黎方國認為，「點狀圖從來不具備未來利率發現功能」，強調今年降息可能性仍存在，升息可能機率很低。

聯準會一致決議利率不變，但決策聲明移除過去暗示今年可能進一步降息的措辭，利率點狀圖顯示，19位決策官員中，9人預期今年將升息至少1碼，其他9人預測不會升息、或是會降息，1人未提交利率預測；在預估今年會升息的9人中，有6人預期至少會升息2碼。

利率點狀圖暗示，官員預期今年底前將升息1碼，與上次3月預測的今年降息1碼大相逕庭，並且大幅上調今年的通膨預估；聯準會主席華許透露並未提交利率預測「點狀圖」，另外，華許宣布成立專案小組，將在今年底前提出改進建議，包括溝通方式、資產負債表、資料來源運用、生產力和就業，及Fed的通膨政策架構。

針對Fed點狀圖暗示今年底前將升息1碼一事，黎方國強調，今年升息可能機率很低，他強調，3月時的預期是升息1碼，短短3個月時間，6月的預期則是暗示升息1碼，但從過去經驗的實證來看，點狀圖從來不具備未來利率發現功能。

黎方國說， 華許透露在點狀圖勾選時， 委員是使用鉛筆，且附有長長的橡皮擦，黎方國認為這個勾選時的動作，是否代表決策理事也有隨時想修改的想法？

另外，黎方國說，目前美國國債高達39兆美元，利息支出1年達1.2兆美元，首度超過國防預算的1.1兆美元，也就是說，如果政府收入4元，其中1元拿來做為利息支出， 1元為國防預算支出， 兩者合計約占了50%的收入，升息將會加重利息的支出。

黎方國強調，今年降息可能性仍存在，由於華許宣布成立專案小組，要在今年內提出各方面改進建議，不排除是要先做好各項準備，然後再啟動降息循環；針對市場擔心會出現縮表一事，黎方國說，Fed目前每月購買國債百億美元，仍在維持量化寬鬆，並沒有出現縮表。

Fed 聯準會 美國聯準會

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