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美國利率不變！台股盤堅震盪 聚焦投資主流股及戰後受惠股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）維持利率3.5-3.75% 區間不變，符合市場預期，但態度仍偏鷹，降低市場降息預期。台股6月18日開高走高，維持在46,000點之上。群益投顧指出，美國利率不變，美股漲跌互見，有利台股盤堅震盪。

群益投顧指出，中東緊張局勢降溫，油價大幅回落，未來要持續觀察。另外，台股上市櫃公司法說會密集登場，將釋出對產業未來展望，也是觀察重點。投資人可注意的主流類股包括AI伺服器供應鏈、先進封裝、PCB、被動元件、低軌衛星等。

另外，由於美伊戰爭逐漸平息，油價回落、荷莫茲海峽航運風險下降、全球通膨壓力減輕、資金風險偏好回升，可望嘉惠航空、觀光、塑化、貨櫃航運、消費、金融等族群等。

群益投顧預估，台股短期指數區間介於 45,300-46,300點。雖然端午節變盤疑慮影響部分投資人信心，影響台股動能，但整體來看，市場仍樂觀期待美伊停 戰進展順利。

從技術面來看，群益投顧認為，台股指數的長多格局仍穩固，短線逐漸轉強，建議投資人謹慎靈活操作。

台股 美國 美國聯準會

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