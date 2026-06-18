光通訊集體大反攻 聯鈞、前鼎等多檔亮燈漲停

台股光通訊族群今日大反攻，聯鈞（3450）、前鼎（4908）、IET-KY（4971）、光環（3234）等齊齊漲停，聯亞（3081）、統新（6426）、光聖（6442）也大漲半根停板以上。法人推估，可能是受昨日輝達執行長黃仁勳開金口表示NVL576將大量使用光通訊，引發光通訊族群反彈。

黃仁勳昨（18）日於Coherent的6吋InP產線動土典禮上表示，當576顆GPU要橫跨八個機櫃作為單一系統運行時，銅纜已無法承載跨機櫃間的資料傳輸。隨著傳輸速率提升，銅線的有效傳輸距離將不斷縮短，若強行以銅纜連接八個機櫃，資料中心將不得不在訊號處理及retimer上消耗大量電力。

這意味著，隨著算力叢集規模提高，光通訊仍是大勢所趨，即便因為技術上的難題，前端技術如CPO無法快速導入市場，但仍是未來的主軸無誤。