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台股帶旺證券業務 華南金董座陳芬蘭：朝金控雙引擎目標邁進

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
華南金控於18日舉行股東常會。華南金董事長陳芬蘭（中）、副董事長林知延（左）、總經理蕭玉美（右）出席。記者戴玉翔／攝影
華南金控於18日舉行股東常會。華南金董事長陳芬蘭（中）、副董事長林知延（左）、總經理蕭玉美（右）出席。記者戴玉翔／攝影

台股多頭行情帶旺券商獲利，華南金控旗下證券子公司今年表現明顯升溫。華南金董事長陳芬蘭18日表示，今年前五月證券業務成長幅度非常大，帶動集團獲利來源更多元，過去銀行獲利占比約九成，如今已降至七成至七成五，其他子公司獲利占比明顯提升，其中以證券、保險及創投成長最為顯著。

台股交易熱絡，指數頻創新高，華南金證券子公司淨利成長7.08億元（經紀業務手收成長逾7億元、自營操作成長3.22億元等）。證券經紀手收年增率376%，今年10.01億元，去年2.66億元。

市場關注證券子公司獲利貢獻度提升。陳芬蘭指出，從1到5月的資料就已經看到，其實證券的成長幅度是非常的大，因此在集團內的貢獻占比也會比往年更高，過去銀行獲利占集團比重約九成，但今年前五月已降至約七成至七成五，顯示其他子公司獲利貢獻有明顯提升，且除了證券之外，保險及創投等子公司獲利也同步成長，未來持續朝金控雙引擎目標邁進。

至於證券與期貨子公司是否有增資規劃，陳芬蘭表示，華南永昌證券5月已發行次順位債補充資本，未來仍有持續發債或增資規畫，期貨子公司也已著手盤點未來資本需求。

外界關注財政部正在推動公股投信四合一，陳芬蘭說，目前正按照原先規畫的進度實施中。

在亞資中心高資產業務方面，陳芬蘭表示，華南銀行於亞資中心各項業務積極推動中，在目前開放的15項業務中，已申請13項，相關業務均循序漸進。但我們也不躁進，因為畢竟大家還是在初期，有一些學習曲線，因此我們也不希望因為躁進造成客戶或者銀行承受不必要的一些風險。目前包括基金融資及保單融資，是推動走得比較前面的業務。

家族辦公室業務方面，她表示，目前仍以諮詢服務為主，結合會計師、律師等專業團隊，針對客戶家族資產、稅務及傳承需求提供建議。

談及美國聯準會（Fed）利率政策，陳芬蘭指出，受到美伊戰爭影響，目前通膨仍處於相對高檔，各國央行決策態度偏鷹，市場對降息期待就會降低。不過，「華南金內部看法還是會認為今年有機會降一碼」，但仍需觀察未來美伊戰爭和談結果，還有整個通膨的表現。

針對房市展望，陳芬蘭表示，央行信用管制措施實施後，這一波下來房市在價格上或在整個景氣上是有略微遲緩一些，華南銀行在不動產授信業務方面，仍將依照既有資產配置原則，去決定承作量能，希望能夠均衡配置各項授信資產，並配合央行及金管會要求，在風險控管前提下持續推動相關業務。

而華南銀日前於法說會中表示，政府的政策帶來限制效果，今年第1季全台買賣移轉棟數僅6萬餘件，年減4.3%，呈現交易低量格局，房價則維持高檔震盪並出現微幅修正。預售屋市場同樣降溫，平均成交單價累計修正幅度達5.93%。華南銀行預期，今年房市將延續「低量盤整價格緩修」格局，整體修正期拉長，在交屋壓力及資金周轉需求下，建商讓利空間可望擴大，也將進一步增加房價修正壓力。

華南金 金控 台股

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