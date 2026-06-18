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台積電10年長約效應助攻！京元電掀封測漲停潮 群創搭PLP亮燈奪人氣王

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台積電與全球第二大封測廠艾克爾（Amkor）簽署十年合作協議，激勵先進封裝與封測概念股走強。京元電子、頎邦雙雙攻上漲停，群創更爆出逾81萬張大量亮燈漲停，登上台股人氣王，成為盤面最吸睛焦點。

美國聯準會維持利率不變後，台股18日在台積電重返2400元大關帶領下，盤中大漲逾680點、再創歷史新高。資金除了回流AI主軸外，也大舉湧入封測與先進封裝相關族群。京元電子以287元開出後快速攻上308.5元漲停鎖死，成交量突破4.6萬張；頎邦同步亮燈漲停至252元，矽格、欣銓接棒攻頂，台星科、菱生、超豐、南茂等個股同步走強，族群多頭氣勢相當旺盛。

另一方面，PLP概念股成為市場另一條強勢主線。群創開盤即站上60元關卡，盤中衝上64.4元漲停價，成交量暴增至逾81萬張，不僅高居台股成交量冠軍，漲停委買單仍有超過7萬張在排隊。市場看好群創具備大型面板製造與製程整合能力，可望在面板級封裝浪潮中取得有利位置。

此次市場熱潮的引爆點，來自台積電與艾克爾共同宣布簽署十年合作協議。業界認為，這不僅是台積電首度高調揭露與合作夥伴簽訂長期合約，也代表其正加速打造從亞利桑那晶圓廠到封裝測試的一站式「美國製造」供應鏈，以滿足AI晶片與高效能運算客戶需求。

外界也關注艾克爾未來是否排擠既有合作夥伴訂單。法人分析，AI帶動CoWoS需求持續爆發，台積電先進封裝產能仍長期吃緊，新增產能主要因應美國本土需求，短期對既有供應鏈影響有限。日月光投控仍是台積電重要先進封裝夥伴，除承接大量CoWoS後段製程外，也是3D Fabric聯盟核心成員，盤中股價同步大漲逾3%，重返600元整數關卡之上。

此外，韓媒日前披露台積電正加速推動面板級封裝量產布局。隨AI晶片朝超大尺寸、高頻寬及高I/O密度發展，PLP被視為下一代先進封裝關鍵技術，市場預期群創、日月光投控、力成、欣興、南電及景碩等相關供應鏈，後續有望持續受惠。

京元電 封測 台積電

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