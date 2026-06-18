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人氣王群創出關又飆了！ 衝刺先進封裝題材續燒 帶量破80萬張衝漲停
布局FOPLP有成的群創（3481），今（18）日股價帶量震盪走高，午盤衝上漲停價位，上漲5.8元，站上64.4元的近年新高價位，成交量已逾80萬張，暫居台股成交量排行榜冠軍。
群創今年5月合併營收206.48億元，月減2.8%，年增10.3%。累計今年前五個月合併營收1085.3億元，年增15.9%。
2026年首季營運報喜的群創，單季毛利率重回一成大關，站上14.43%，季增5.35個百分點，年增6.86個百分點，是近17季以來的單季新高，一舉帶動單季淨利轉正。群創總經理楊弘文表示，自去年起積極尋找新材料供應商，有效降低成本上升衝擊。並優化產品組合，提高工控、車用及特殊顯示器等應用等利基型產品比重，已可從首季毛利率改善看見成效。
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