電子股5月營收擺脫五窮六絕 法人建議買進這幾檔

電子股5月營收大致符合預期，傳統「五窮六絕」效應並不明顯。法人指出，基於人工智慧（AI）出貨動能仍佳及近期國際股市修正，維持建議買進台積電（2330）、聯詠、勤誠、大聯大、台達電、台光電、健鼎、國巨*等個股。

投顧法人分析，電子股5月營收大致都維持前一月水準，正負差異僅在個位數百分比範圍內，但年初以來個人電腦、消費電子提前拉貨動能開始轉疲，包括消費與PC周邊IC設計、PC品牌、ODM、主機板及部分零組件廠，營收月減幅度達雙位數百分比，甚至20%以上。

法人提醒，需留意今年下半年是否因產品反映成本上揚的漲價效應，對終端需求造成進一步壓抑。

另一方面，AI對硬體供需排擠效果持續在電子零組件產業間發酵，從記憶體、印刷電路板至被動元件、電源晶片及未來可能延續到矽晶圓，相關廠商依序受到AI需求推動，展開供需吃緊與漲價市況循環。

展望下半年，法人評估， 雖然PC、手機等需求走弱疑慮恐更加顯著，但AI需 求維熱絡，部分系統組裝廠端視AI伺服器出貨櫃數變化，營收月增動能可能相對較大。

隨DRAM、NAND Flash漲勢愈演愈烈 ，相關DRAM模組與SSD模組採購成本大幅上揚，對於今年相關PC與手機成本已難以由系統品牌廠商自行吸收，最大品牌聯想傳出已啟動今年第二度漲價。

法人表示，新品漲價自第2季開始影響需求，研究機構普遍預期今年PC與手機需求年減幅度持續擴大，可能達一成以上，下半年出貨恐低於上半年。

記憶體價格持續上漲，帶動相關廠商獲利成長相當顯著，並逐步擴大到後段記憶體封測廠，但營運獲利持續能力仍以DRAM生產的晶圓廠最為明顯。

在下游系統與零組件廠商方面，法人目前仍看好AI伺服器為產業亮點，相關組裝、ASIC、銅箔基板、印刷電路板、機殼、滑軌、散熱模組及半導體代工、高 階封測訂單外溢受惠廠商仍為現階段主要推薦標的。