升息也不怕？台股盤中衝46565點 再創歷史新高

Fed 放鷹也擋不住台股的漲勢，18日開高走高， 盤中衝達46,565.7點，再創歷史新高；盤面上塑膠類股大漲逾6%，漲幅居各類股之冠，生技醫療類股則是上漲逾4%， 電子股的光電類股、數位雲端、電子組件等漲幅都逾2%。

美國聯準會（Fed）維持利率不變並釋出偏鷹訊號，新任主席華許主持的首場利率決策會議，維持利率於3.5%至3.75%不變，顯示個別決策官員利率預估落點的利率點狀圖暗示，官員預期今年底前將升息1碼，與上次3月預測的今年降息1碼大相逕庭，並且大幅上調今年的通膨預估。

美股四大指數周三僅費半指數收高1.38%，道瓊工業指指下跌507點，那指下跌1.35%，標普500指數下跌1.21%；不過，美光等部分半導體股逆勢走強，台積電ADR上漲1.48%。

台股早盤以45,972.26點開出，上漲94.87點， 盤中衝達46,565.7點，上漲688.31點，再創歷史新高，權王台積電再衝上2,400元，早盤以2,395元開高後一度拉升至2,415元， 盤中漲幅逾1%，南亞衝上漲停139元鎖死，國泰金及富邦金盤中漲幅都超過2%，永豐金大漲逾7%，封測股由京元電子衝上漲停308.5元鎖死。