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台股不甩鷹聲改寫新高 京元電亮燈領封測股衝鋒

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

美國聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）今（18）日完成上任後首次利率決策會議，聯邦公開市場委員會（FOMC）一致決議，將聯邦資金利率目標區間維持在3.5%至3.75%，符合市場預期；不過最新點陣圖顯示，今年底利率中位數升至3.8%，約相當於年內至少升息1碼，偏鷹訊號為後市埋下隱憂。

華許在首場記者會中強調，聯準會將致力恢復物價穩定，但未提供下一步政策的明確前瞻指引。偏鷹訊息帶動市場重新押注升息，美股主要指數全面收黑，道瓊工業指數下跌0.98%、標普500指數下跌1.21%，那斯達克指數也下挫1.34%。

不過台股今（18）日早盤未受美股回檔影響，在台積電與半導體族群帶動下開高走高，加權指數盤中一度大漲688.31點，最高來到46,565點，正式超越6月3日創下的46,552.16點紀錄，再度改寫盤中歷史新高；截至目前，指數報46,467點，上漲590點。

權值股方面，台積電早盤上漲25元，股價來到2,410元，持續扮演指數攻高主力；聯發科則以4,590元開高後漲幅逐步收斂，股價回到平盤附近震盪。

盤面資金同步湧向封測族群，其中京元電子開盤後快速攻上308.5元漲停價，上漲28元，目前仍高掛漲停，委買量逾5,000張，成為族群領頭羊。

IC測試大廠欣銓盤中也一度觸及232.5元漲停價，隨後漲幅略為收斂，仍以231.5元大漲20元、漲幅9.46%；封測龍頭日月光投控同步走強，盤中最高來到615元，漲幅逾3%，南茂上漲近4%，力成也維持紅盤，呈現從晶圓測試到封裝測試全面點火的格局。

台股 美國聯準會 聯準會

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