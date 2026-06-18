吳東亮：台積電及AI產業鏈優勢仍在經濟浪頭上 台股後續仍有機會

工商協進會理事長吳東亮18日表示，台股近期持續創高，主要受惠於半導體及AI產業鏈的競爭優勢，仍然站在全球經濟的浪頭上，從投資面來看，台股後續仍有發展機會。針對美伊停火初步協議，他直指對「全世界經濟應該是一個好消息」，國際油價隨即跌破80美元，有助於下半年年全球物價上漲壓力。

工商協進會18日舉行第27屆第1次會員大會，副總統蕭美琴蒞會勗勉，另邀請鴻海精密（2317）董事長劉揚偉發表專題演講。吳東亮會前受訪指出，希望透過邀請劉揚偉分享企業AI轉型經驗，讓會員企業了解大型企業在數位轉型及AI應用上的實務做法與心得。由於鴻海科技集團近年轉型成果顯著，期盼藉由經驗交流，協助會員企業掌握AI轉型趨勢。

針對國傳統產業擔憂的空污法修正草案，吳東亮指出，空污法修法是相當嚴肅的重要課題，不僅影響中小企業，更攸關所有生產事業。他認為，若未來中央與地方標準不一致，恐讓企業無所適從，增加經營不確定性，甚至影響投資意願，因此政府修法過程應與產業界充分溝通，凝聚共識。

對於外界預估台灣今年GDP有機會突破10%，吳東亮指出，根據台新金（2887）的模型應該有機會破10%，主計總處估計的9.6%也很接近，近日國泰金（2882）的研究機構也是說有機會破10%。

對於美國聯準會維持利率不變及市場解讀偏向鷹派立場，吳東亮表示，目前仍有待進一步觀察。他指出，市場過去習慣依循聯準會公布的點陣圖判斷未來利率方向，若未來相關資訊揭露方式有所調整，反而可能增加市場判斷難度與不確定性。

至於台灣央行理監事會議是否可能調整利率政策，吳東亮認為，目前國內經濟與金融情勢大致正常，利率調整機率應該不高，但最終仍須由央行理事會決定。

吳東亮隨後在致詞時表示，近年來，台灣經濟面臨全球供應鏈重組、數位轉型及淨零排放等多重挑戰。但在政府與產業同心協力下，台灣在2025 年取得經濟成長率8.76%的亮眼表現，是亞洲第一。今年第1季的GDP 又再創48 年新高，達到14.55%，台股價量齊揚，躍升成為全球第五大資本市場。相信只要政府及產業界持續攜手合作，今年的經濟成長率一定可以超過10%，成為世界前20 大的兆元經濟體。

他強調，工商協進會作為政府與企業溝通的橋樑，始終堅持「優化營運環境、深化全球經貿、強化創新動能、落實永續共好」四大主軸，與政府並肩作戰，推動產業結構升級、協助企業拓展全球布局。今年已經過了快一半，我們衷心期盼，立法院朝野可以坐下來好好協商，加速通過總預算案，確保國家持續發展。