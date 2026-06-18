Fed放鷹也擋不住！台積電重返2,400元之上 台股早盤飆逾500點再登46K

工商協進會理事長吳東亮18日表示，台股近期持續創高，主要受惠於半導體及AI產業鏈的競爭優勢，仍然站在全球經濟的浪頭上，從投資面來看，台股後續仍有發展機會。針對美伊停火初步協議，他直指對「全世界經濟應該是一個好消息」，國際油價隨即跌破80美元，有助於下半年年全球物價上漲壓力。

2026-06-18 10:02