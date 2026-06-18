Fed放鷹也擋不住！台積電重返2,400元之上 台股早盤飆逾500點再登46K
美國聯準會維持利率不變並釋出偏鷹訊號，昨夜美股僅費半指數逆勢收紅，但台積電（2330）ADR仍上漲1.48%，為台股注入強心針。受此激勵，7月台指期18日開盤率先上揚459點、至46,470點，集中市場指數隨後開高94.87點、報45,972.26點。在台積電重返2,400元大關領軍下，聯發科（2454）、南亞（1303）及金控雙雄同步走強，推升大盤漲點迅速擴大至逾500點，再度挺進46,000點整數關卡。盤面友達（2409）、群創（3481）及主動統一台灣50（00403A）交投熱絡。
美國聯準會（Fed）在新任主席華許主持的首場利率決策會議，持利率於3.5%至3.75%不變，但釋出偏鷹訊號，美債殖利率攀升，美股四大指數昨夜僅費半指數收高1.38%、其餘皆跌。其中，道指跌507點、那指跌1.35%、標普500指數跌1.21%。不過，美光等部分半導體股逆勢走強，台積電ADR也上漲1.48%，支撐台指期夜盤漲25點、收46036點。
盤面上，五大權值股開盤漲多跌少。台積電開高10元、報2,395元，台達電（2308）開高報2,190元、聯發科開高報4,535元；但鴻海（2317）開低報270.5元、日月光投控（3711）開低報591元。
類股方面，塑膠、塑化、玻陶、光電等漲幅居前，居家生活、通信網路、造紙等相對疲弱。
回顧台股17日表現，集中市場指數甩尾翻紅上漲68.2點、收45,877.39點，成交值約1.1兆元。三大法人賣超251.59億元，包括外資賣超206.84億元、投信賣超2.06億元、自營商賣超42.69億元。
法人指出，技術面轉強訊號浮現，日KD翻揚、MACD綠柱收斂，多頭蓄勢再攻。台積電先進封測利多、美伊和平協議及油價回落，有助台股挑戰歷史高點；惟Fed偏鷹、連假前賣壓及外資仍握6.7萬口空單，短線震盪難免，建議聚焦AI、先進封裝、高速傳輸、PCB與被動元件等主流族群。
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