台股端午變盤？大數據統一表秀出上漲機率及漲幅

台股是否端午節變盤？數據會說話，根據群益投信統計資料顯示，近十年端午節後，台股平均表現維持正報酬。群益投信台股研究團隊表示，隨著股東會行情到來，不過不管是利多或利空都會提前反應，整體來看，電子股第3到第4季將進入產業旺季，有機會百花齊放，建議投資人可以主動式台股ETF靈活操作的特性，參與台股後市投資契機。

群益投信主動ETF研究團隊表示，端午節過後，台股還是以選股不選市為最佳策略；台股主動ETF相對個股來說風險相對分散，但是投資專業集中，經理人選股策略更是格外重要，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，建議投資人不妨以主動式台股ETF來作為投資工具。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，第3季為除權息旺季，企業獲利預期將持續上修，因此將有機會填權息。台股針對具備產業領導地位與關鍵技術專利的次族群，在股價回檔至關鍵均線支撐位時適時建立部位，以掌握人工智慧時代下的中長期成長契機。看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群。

00982A經理人陳沅易指出，選股不選市的原則下，股價拉回佈局下半年成長題材個股，選股方向，以基本面趨勢及獲利佳、股價基期及本益比低、籌碼越乾淨越好，最好是第1季獲利優於預期、第2季及下半年業績及獲利往上、股價漲幅不大的公司為首選，若第一季獲利不錯且第2季及下半年業績及獲利展望佳，股價漲幅較多的中小型股或強勢股再回檔修正一至二成以上，可逢低分批布局買進。