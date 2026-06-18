美聯準會放鷹 投顧：台股提防端午連假前賣壓

美國聯邦準備理事會（Fed）維持利率不變，並大幅上修通膨預測，美股3大指數收黑，台積電美國存託憑證（ADR）逆勢收漲1.48%。投顧指出，地緣政治風險降溫有助穩定全球投資情緒，台股基本面基石穩固，但短期受聯準會偏鷹立場影響，資金面較為承壓，需留意端午節連假前容易出現賣壓。

美股道瓊工業指數17日下跌507.12點或0.98%，收51492.55點；標普500指數挫跌91.25點或1.21%，收7420.10點；科技股為主的那斯達克指數下挫354.69點或1.34%，收26021.66點；費城半導體指數上漲182.85點或1.38%，收13477.07點。

台指期17日結算，在塑膠和金融類股走強下，台股震盪收高，加權指數終場由黑翻紅，上漲68.2點，收在45877.39點，成交值新台幣1兆1020.51億元。三大法人合計賣超255.93億元，其中自營商賣超42.97億元，終止連3買；投信賣超6.4億元，結束連13買；外資及陸資賣超206.56億元，終止連3買。

產業訊息部分，國泰台大團隊考量人工智慧（AI）基礎建設資本支出持續上修，搭配股市創高、旅遊回溫等因素，把台灣今年經濟成長率預測值從5.8%上修到10.1%，並預估台灣央行18日理監事會議利率將按兵不動。

近期市場傳出國泰金、中信金有意併購永豐金消息，永豐金總經理朱士廷17日在法人說明會上表示，無法評論「江湖傳說」。

興富發建設17日召開股東會，發言人廖昭雄表示，房市最艱苦的時期已經過去，不過當前股市持續發燒，出現資金磁吸效應，預估半年內房市較難出現明顯好轉。