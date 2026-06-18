台股擺尾翻紅 金、傳神救援 兩大族群接棒多頭大旗

美國科技股回檔、FOMC決議前夕不確定性高，加上端午連假將至，衝擊台股昨（17）日開低，大型電子股下挫，早盤一度跌逾600點，但盤中指數V型反轉，在金融、傳產絕地救援，及台積電跌幅收斂下，最後一盤神龍擺尾翻紅。終場加權指數上揚68點，收在45,877點，連四紅。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清等專家看法，輝達最新Vera Rubin平台下半年起量產，助益台灣協力廠營收及獲利動能。雖然高檔震盪難免，進入代理式AI時代，AI應用將會滲透到更多的終端裝置，AI多頭列車正加速前行，成為台股持續挑戰高點的底氣。

台股昨日早盤因台積電回測低點，聯發科（2454）、鴻海等權值股下跌，拖累指數開盤下跌123點，引爆程式交易停損單及法人賣壓大舉出籠，指數急速重挫649點，後在國家隊進場點火下，金融、傳產接棒多頭大旗，跌點逐步收斂，最後一盤翻紅小漲0.15%收市，成交量萎縮至1.1兆元。

盤面金融股金光閃耀，富邦金、國泰金漲逾2.6%，創波段新高，金融類股指數盤中最高達3,246點、終場收在3,193點，雙雙創下盤中及收盤新高。航空族群因油價下跌及暑假旺季將屆等利多，長榮航創今年來新高，華航來到波段高點；尾盤鴻海、日月光投控、廣達由黑翻紅，台積電、聯電跌幅收斂，均助力指數翻紅。

昨日整體電子類股指數雖小跌0.09%，仍有被動元件、ABF載板族群續強，國巨挑戰千元大關，欣興則一度突破千元。

次族群中以光學元件最吸睛。大立光因CPO技術領先，重回5,000元大關，收在5,145元，大漲5.8%，帶動先進光、中揚光、今國光、佳凌等盤中都一度亮燈漲停，光學元件躍居盤面新主流。

技術面觀察，凱基投顧分析，昨天台股開低走高，持續守穩所有均線，且5日線向上穿越10日線，短線延續反彈行情。雖因端午連假將至，成交量低於5日、20日均量，後續若能守住短期均線且量能回升，行情將有機會挑戰46,000點大關。

三大法人昨日共計賣超台股251.5億元。其中外資賣超206.8億元，主要賣超台積電、聯電、國巨、聯發科、台達電；投信也賣超2億元，主要賣超奇鋐、台達電、致茂等；自營商賣超42.7億元。八大公股行庫則進場救援台積電、聯發科等權值股，買超14.1億元。