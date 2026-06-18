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就市論勢／IC 設計、記憶體 聚光
盤勢分析
近期台股呈現高檔震盪，尤其在昨（17）日台指期6月合約結算當天，不少投資人擔心台指期結算、美股四巫日，以及端午變盤效應等不確定性因素，因此選擇觀望。然而，從技術面角度觀察，自從指數出現多根長下影線後，每一次拉回都吸引買盤積極進場承接，顯示市場資金並未撤離，而是在等待更好的布局時機。
目前市場再次來到重要關卡，若未來能成功突破前波轉折K線高點，代表新的攻擊波將正式展開。
再從籌碼來看，台指期結算後，外資期貨未平倉淨空單仍維持在6.7萬口水準；然而在現貨市場，外資卻同步買超台積電（2330）與0050，顯示外資長線仍維持偏多立場。整體而言，法人籌碼呈現「短期中性整理、中長期偏多」的格局。
投資建議
AI產業正從生成式AI正式邁向代理AI時代，整個產業鏈的需求正在持續擴大。近期輝達推出RTX Spark平台，同時，蘋果也透過AI助理與跨App整合能力，展示未來智慧助理的應用藍圖。
這意味著硬體升級需求將更加劇烈，前波漲幅較大的光通訊、被動元件成資金調節對象；基期相對較低、受惠資本支出擴張的半導體設備、液冷散熱、IC設計及記憶體將成資金焦點。
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