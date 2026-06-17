快訊

影／國道障礙賽真實上演！國三驚見「箱型陣」 網笑：駕照S型終於用上

「我打全世界律師巴掌」台中悍女又大鬧地院 脫序1舉動遭7法警團團圍住

穿緊身白T爆紅！正妹主播傲人身材藏不住 大批粉絲狂讚：寫真偶像等級

聽新聞
0:00 / 0:00

近二年新掛牌半導體三檔躍升千金股 興櫃股王漢測也是準上櫃新兵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心副總李淑暖17日在例行記者會上指出，近兩年股市熱絡，掛牌家數也有明顯成長，近兩年59家新掛牌上櫃公司合計募資330億元，平均募資金額也有成長，上櫃掛牌公司今年可望突破900家。此外，自12日起，開放證券商可申請暫時提高受託或自行買賣的市場限額。

李淑暖指出，今年來截至6月16日，延續去年熱度，申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為12家及28家。統計最近二年度（2025年至今年6月15日）新上櫃掛牌公合計有59家，平均資本額為4.26億元，若是扣除股本較大的生技醫療業二家公司及永續創投一家公司等極端值後，平均資本額為3.43億元，顯示櫃買中心是中小企業掛牌最佳選擇。

此外，近兩年度59家新掛牌上櫃公司合計募資330億元，去年42家平均募資金額5.38億元，今年17家平均募資金額6.11億元，也有明顯成長。新掛牌家數前三名產業分別為半導體、數位雲端、生技醫療。

其中，半導體及AI產業需求旺盛，帶動半導體供應鏈公司營收獲利成長，半導體業公司群聚櫃買中心，成為「護國群山」。統計最近二年度11家掛牌半導體公司IPO平均募資金額達13.89億元，透過資本市場力量進行長遠策略布局11家半導體掛牌公司掛牌後股價表現亮眼，其中三家包括印能科技（7734）、創新服務（7828）、竑騰（7751），已經躍升為千金股，櫃買中心股票市場高本益比及高周轉率充分反應企業價值。

此外，興櫃股王漢測（7856）已在6月10日通過櫃買中心上櫃審議會，近期將再有多家半導體及AI供應鏈公司申請上櫃，可望為櫃買市場注入新一波的成長動能。

在開放證券商可檢附國內銀行保證書，申請暫時放寬輸入委託或自行買賣之限額方面。李淑暖解釋，主要是考量明晟（MSCI）、富時羅素（FTSE Russell）指數季度調整等特定期間，若有重量級成分股換股，機構投資人委託金額可能大幅提高，導致證券商或有大幅增加受託買賣金額的需求，因此自6月12日起，已經開放證券商得因特殊事由，檢附國內銀行保證書，向櫃買中心申請暫時提高證券商受託或自行買賣的市場限額。原訂的限額是券商淨值的四倍。

櫃買中心 半導體 千金股

延伸閱讀

兆元巨頭SK海力士有望赴美掛牌 統一亞洲半導體ETN受惠點火

國泰世華銀林啟超：AI投資浪潮持續擴大台灣受惠 股市上看五萬點

SpaceX超車亞馬遜、直逼微軟！躍居全球第五大公司

海外股票ETF新里程碑 富邦ETF 00662規模突破千億

相關新聞

大和資本在香港及新加坡路演 聚焦健策、奇鋐等九檔台灣中小型股

大和資本證券於6月9–12 日在香港與新加坡路演，聚焦健策（3653）等九檔台灣中小型股，投資人情緒偏正面，預期主要受惠於 AI 伺服器需求持續強勁，以及繪圖處理器（GPU）與特殊應用IC（ASIC）專案訂單能見度良好。

近二年新掛牌半導體三檔躍升千金股 興櫃股王漢測也是準上櫃新兵

櫃買中心副總李淑暖17日在例行記者會上指出，近兩年股市熱絡，掛牌家數也有明顯成長，近兩年59家新掛牌上櫃公司合計募資330億元，平均募資金額也有成長，上櫃掛牌公司今年可望突破900家。此外，自12日起，開放證券商可申請暫時提高受託或自行買賣的市場限額。

群益投顧：台股下半年有望挑戰53000點

群益金融集團於6月17日舉辦2026年第3季投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。群益投顧預估2026年下半年台股指數區間43,000-53,000點，但多頭行情焦點不是指數，而是AI發展及資金流向。

外資賣超206億元 聯電被賣4.5萬張最多 但竟大買這檔航空股10萬張

台股17日最後一盤大逆轉，一舉翻紅收在45,877.39點，上漲68.2點，不過，三大法人同步賣超，外資賣超206.55億元，統計外資賣超第一名是聯電（2303），遭賣超45,460張，但買超前十名中，竟大買長榮航（2618）10萬2,134張，居外資買超第一名，友達（2409）也獲外資大買。

台股今震盪收漲！外資賣超206億元 砍聯電最多達4.5萬張

台股今天開低走高，終場由黑翻紅，上漲68.2點，收在45877.39點，成交值新台幣1兆1020.51億元。外資賣超20...

量價榜新亮點！合晶爆量9倍衝進成交量前十 周轉率逼30%

台股17日在電子族群震盪輪動中延續高檔整理格局，成交動能依舊活絡。從今日成交量與成交值排行榜觀察，資金明顯集中於記憶體、矽晶圓與載板等半導體中游族群，傳統權值股與高價股同步分化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。