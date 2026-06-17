近二年新掛牌半導體三檔躍升千金股 興櫃股王漢測也是準上櫃新兵

櫃買中心副總李淑暖17日在例行記者會上指出，近兩年股市熱絡，掛牌家數也有明顯成長，近兩年59家新掛牌上櫃公司合計募資330億元，平均募資金額也有成長，上櫃掛牌公司今年可望突破900家。此外，自12日起，開放證券商可申請暫時提高受託或自行買賣的市場限額。

李淑暖指出，今年來截至6月16日，延續去年熱度，申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為12家及28家。統計最近二年度（2025年至今年6月15日）新上櫃掛牌公合計有59家，平均資本額為4.26億元，若是扣除股本較大的生技醫療業二家公司及永續創投一家公司等極端值後，平均資本額為3.43億元，顯示櫃買中心是中小企業掛牌最佳選擇。

此外，近兩年度59家新掛牌上櫃公司合計募資330億元，去年42家平均募資金額5.38億元，今年17家平均募資金額6.11億元，也有明顯成長。新掛牌家數前三名產業分別為半導體、數位雲端、生技醫療。

其中，半導體及AI產業需求旺盛，帶動半導體供應鏈公司營收獲利成長，半導體業公司群聚櫃買中心，成為「護國群山」。統計最近二年度11家掛牌半導體公司IPO平均募資金額達13.89億元，透過資本市場力量進行長遠策略布局11家半導體掛牌公司掛牌後股價表現亮眼，其中三家包括印能科技（7734）、創新服務（7828）、竑騰（7751），已經躍升為千金股，櫃買中心股票市場高本益比及高周轉率充分反應企業價值。

此外，興櫃股王漢測（7856）已在6月10日通過櫃買中心上櫃審議會，近期將再有多家半導體及AI供應鏈公司申請上櫃，可望為櫃買市場注入新一波的成長動能。

在開放證券商可檢附國內銀行保證書，申請暫時放寬輸入委託或自行買賣之限額方面。李淑暖解釋，主要是考量明晟（MSCI）、富時羅素（FTSE Russell）指數季度調整等特定期間，若有重量級成分股換股，機構投資人委託金額可能大幅提高，導致證券商或有大幅增加受託買賣金額的需求，因此自6月12日起，已經開放證券商得因特殊事由，檢附國內銀行保證書，向櫃買中心申請暫時提高證券商受託或自行買賣的市場限額。原訂的限額是券商淨值的四倍。