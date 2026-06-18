永續報告書 催動六策略

臺灣證券交易所已於官網發布2025年永續報告書，展示證交所落實ESG的行動成果。本次報告書以兩大永續策略主軸呈現證交所的永續作為，分別為對外「構建永續市場」、對內「實踐永續責任」，並延伸為健全市場、普惠金融、攜手國際、綠色營運、誠信治理、社會共融六個策略行動面向，完整揭露推動成果。

在構建永續市場方面，達成全體上市公司均已如期申報永續報告書之重大里程碑。配合主管機關「接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，證交所積極協助上市公司建構永續風險與機會鑑別、管理以及對應財務影響量化之量能。此外，今年「公司治理評鑑」將正式轉型為「ESG評鑑」，進一步鑑別上市櫃公司於ESG各面向之永續發展表現。

在實踐永續責任方面，證交所2025年持續取得碳中和認證，推動節能設備汰換、無紙化與數位流程優化、綠色採購等措施，讓綠色營運內化為日常機制。同時，與子公司碳交所啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」，以行動表達對氣候變遷及生物多樣性的重視。

證交所響應金管會「金融大回饋計畫」，報告書中新增「金融大回饋」專欄，展現「取之於社會、用之於社會」核心理念；並響應勞動部「職場永續健康與安全發展計畫」。