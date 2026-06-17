快訊

台積電蟬聯繳稅王！營所稅近2千億元「成長逾5成 」 第二名是這公司

午後雷雨狂炸快結束 端午連假天氣曝光「恐生成今年第7號颱風」

聽新聞
0:00 / 0:00

提升企業永續揭露實作能力 證交所 IFRS S2揭露實作工作坊圓滿 落幕

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所為協助第二階段公司（資本額50億元以上未達100億元）能順利接軌IFRS永續揭露準則，偕同證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，於臺北、新竹及高雄共同舉辦四場「IFRS S2揭露實作工作坊」，已於2026年6月17日圓滿落幕。這次活動再度邀請四大會計師事務所專業講師進行實作教學，吸引上市櫃公司代表踴躍參與，現場互動熱烈，充分展現企業對永續議題的高度重視。

證交所表示，近年來ESG已成為企業經營與資本市場關注的核心議題，自今年起台灣資本市場正式邁入「永續元年」，為協助上市櫃公司順利接軌永續準則，證交所繼去年針對第一階段資本額100億元以上公司舉辦「IFRS S2氣候相關揭露實作工作坊」獲得熱烈迴響後，今年度再針對第二階段資本額50億元以上未達100億元上市櫃公司開辦專屬工作坊，啟動手把手的實務演練課程，包括介紹如何由 IFRS S2 實務指引連結至揭露範例，並就現行永續資訊與IFRS S2的差異分析、公司因應氣候風險與機會的策略及財務影響、氣候韌性的情境分析等，提升上市櫃公司永續小組成員對IFRS S2的實作能力並增進彼此間的溝通。

證交所指出，IFRS永續揭露準則主係整合GRI、TCFD及SASB等國際永續揭露架構，建立一致且具可比較性的永續資訊揭露基礎。隨著上市櫃公司自2025年起全面編製永續報告書，企業已逐步累積永續資訊蒐集、管理及揭露經驗；因此接軌IFRS永續揭露準則並非從零開始，而是在既有永續揭露基礎上更完整呈現企業面對永續相關風險與機會的因應作為、管理目標及長期價值創造能力。

為便利企業蒐集永續資源及國際趨勢，「接軌IFRS永續揭露準則專區」(https://isds.tpex.org.tw/)持續更新相關參考資訊，包括今年最新發布的IFRS永續揭露準則（包含IFRS S1及S2）實務指引、詳細版揭露範例、簡易版揭露範例等，協助上市櫃公司朝永續轉型邁進。

證交所 資本市場 ESG

延伸閱讀

集保結算所股東常會通過股利分派 宣示打造韌性與普惠金融

防堵民間引用永續獎項不當漂綠 環境部年底前研訂「反漂綠指引」

特定工廠AI永續講座6月18日登場 聚焦AI、城市與國家發展新趨勢

力挺綠色金融！土地銀行發行可持續發展債券10億元 流通規模達56億元

相關新聞

群益投顧：台股下半年有望挑戰53000點

群益金融集團於6月17日舉辦2026年第3季投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。群益投顧預估2026年下半年台股指數區間43,000-53,000點，但多頭行情焦點不是指數，而是AI發展及資金流向。

外資賣超206億元 聯電被賣4.5萬張最多 但竟大買這檔航空股10萬張

台股17日最後一盤大逆轉，一舉翻紅收在45,877.39點，上漲68.2點，不過，三大法人同步賣超，外資賣超206.55億元，統計外資賣超第一名是聯電（2303），遭賣超45,460張，但買超前十名中，竟大買長榮航（2618）10萬2,134張，居外資買超第一名，友達（2409）也獲外資大買。

台股今震盪收漲！外資賣超206億元 砍聯電最多達4.5萬張

台股今天開低走高，終場由黑翻紅，上漲68.2點，收在45877.39點，成交值新台幣1兆1020.51億元。外資賣超20...

量價榜新亮點！合晶爆量9倍衝進成交量前十 周轉率逼30%

台股17日在電子族群震盪輪動中延續高檔整理格局，成交動能依舊活絡。從今日成交量與成交值排行榜觀察，資金明顯集中於記憶體、矽晶圓與載板等半導體中游族群，傳統權值股與高價股同步分化。

兆元巨頭SK海力士有望赴美掛牌 統一亞洲半導體ETN受惠點火

全球記憶體龍頭SK海力士（SK Hynix）傳出最快將於今年8月登陸那斯達克，成為下一個1兆美元IPO；市場解讀SK海力士在美掛牌後，不但全面進入全球AI資本市場核心，更能廣泛吸納新一波資金動能。相關台股產品中，以SK海力士占比近3成的統一亞洲半導體ETN（020025）為最直接受惠，該ETN上半年漲幅超過140%，為台股指數類商品亞軍，表現搶眼。

三大法人反手賣超256億元 台股最後一刻仍逆轉勝！急拉哪些個股？

台股17日上演逆轉勝劇碼，早盤受美股半導體股重挫拖累，集中市場指數一度大跌649.68點、下探45,159.51點。不過金融股挺身穩盤，尾盤更在台積電（2330）、國巨*（2327）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、聯發科（2454）及聯電（2303）等電子權值股聯手拉抬下甩尾翻紅，終場上漲68.2點、收45,877.39點，成交值約1.1兆元。三大法人則止步連3買、反手調節255.93億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。