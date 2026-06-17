提升企業永續揭露實作能力 證交所 IFRS S2揭露實作工作坊圓滿 落幕

臺灣證券交易所為協助第二階段公司（資本額50億元以上未達100億元）能順利接軌IFRS永續揭露準則，偕同證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，於臺北、新竹及高雄共同舉辦四場「IFRS S2揭露實作工作坊」，已於2026年6月17日圓滿落幕。這次活動再度邀請四大會計師事務所專業講師進行實作教學，吸引上市櫃公司代表踴躍參與，現場互動熱烈，充分展現企業對永續議題的高度重視。

證交所表示，近年來ESG已成為企業經營與資本市場關注的核心議題，自今年起台灣資本市場正式邁入「永續元年」，為協助上市櫃公司順利接軌永續準則，證交所繼去年針對第一階段資本額100億元以上公司舉辦「IFRS S2氣候相關揭露實作工作坊」獲得熱烈迴響後，今年度再針對第二階段資本額50億元以上未達100億元上市櫃公司開辦專屬工作坊，啟動手把手的實務演練課程，包括介紹如何由 IFRS S2 實務指引連結至揭露範例，並就現行永續資訊與IFRS S2的差異分析、公司因應氣候風險與機會的策略及財務影響、氣候韌性的情境分析等，提升上市櫃公司永續小組成員對IFRS S2的實作能力並增進彼此間的溝通。

證交所指出，IFRS永續揭露準則主係整合GRI、TCFD及SASB等國際永續揭露架構，建立一致且具可比較性的永續資訊揭露基礎。隨著上市櫃公司自2025年起全面編製永續報告書，企業已逐步累積永續資訊蒐集、管理及揭露經驗；因此接軌IFRS永續揭露準則並非從零開始，而是在既有永續揭露基礎上更完整呈現企業面對永續相關風險與機會的因應作為、管理目標及長期價值創造能力。

為便利企業蒐集永續資源及國際趨勢，「接軌IFRS永續揭露準則專區」(https://isds.tpex.org.tw/)持續更新相關參考資訊，包括今年最新發布的IFRS永續揭露準則（包含IFRS S1及S2）實務指引、詳細版揭露範例、簡易版揭露範例等，協助上市櫃公司朝永續轉型邁進。