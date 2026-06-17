統一投信連續13個月再寫新高 進入前五大之列

根據投信投顧公會最新統計至2026年5月底資料顯示，隨著5月資本市場大漲，帶動基金淨資產價值提升，疊加資金持續流入，推升投信公募基金規模持續擴大，整體規模達15.4兆元，再創歷史新高。統一投信公募基金規模亦同步寫下新紀錄，連續13個月創高，5月底更超過1.05兆元，排名第五大，近一月增幅達25.80%，表現優於全體市場平均，更是前十大投信成長最速。

從成長結構來看，統一投信公募基金規模近一年與近三個月分別成長233.34%與112.15%，兩期間成長幅度均居同業之冠，顯示資金動能於不同期間皆維持強勁，成長具延續性。進一步觀察，統一投信今年以來規模成長，除受惠於市場行情帶動基金淨資產價值提升外，也反映市場資金持續流入，其中，主動股票型基金及主動式ETF為推升整體規模擴大的主要動能。

另一方面，若納入全權委託與私募等業務，統一投信整體管理資產規模由4月的1.16兆元提升至1.42兆元，亦展現統一投信資產管理能力與市場競爭力，並反映投資人對其投研實力與品牌的高度認同。

統一投信表示，儘管近期全球金融市場波動加劇，但AI與科技產業長線成長趨勢不變，相關主題持續吸引資金布局。同時，全球主要經濟體景氣仍維持溫和成長，美國勞動市場與消費動能展現韌性，企業獲利亦強勁，整體經濟基本面仍具支撐。

統一投信持續以多元產品布局回應不同投資需求，產品線涵蓋台股主動式、全球科技主題及多重資產策略等方向，協助投資人掌握市場輪動與長期產業成長契機。投資布局上，也建議可關注統一奔騰基金、統一台灣動力基金、統一全天候基金、統一全球新科技基金及統一新亞洲科技能源基金等產品，並透過分散配置及定期定額等方式，穩健參與市場長線成長機會。

統一投信即日起至8月31日止推出全系列基金定期定額及日日扣零手續費優惠活動。活動期間內，投資人申購全系列基金定期定額，最低扣款金額2,000元，即可享該筆扣款基金終身零手續費優惠；透過網路申購「動能循環投資法」母基金，亦可享有零手續費優惠。