群益投顧：台股下半年有望挑戰53000點

群益金融集團於6月17日舉辦2026年第3季投資展望說明會，群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。群益投顧預估2026年下半年台股指數區間43,000-53,000點，但多頭行情焦點不是指數，而是AI發展及資金流向。

群益投顧指出，台股從台積電（2330）領軍成整體產業鏈的護國群山效應，台積電營運處於巔峰，2奈米製程下半年量產，具備強大訂價權。AI發展從算力→AI基礎建設→TOKEN→AI方案解決者。AI教父黃仁勳宣布「有用的AI已經到來」，AI工廠、AI PC到實體AI，全面押注代理式AI(Agentic AI)都是台灣科技產業的強項。企業成長動能符合AI基礎建設、矽光子等長線宏大敘事，市場資金願給高溢價。

三大變數是聯準會可能重回葛林斯班風格，市場觀望新主席華許想法與實際做法，外資積極買超台股潛在獲利大，當外資轉向時指數將進入震盪整理。此外，政策面可能出現連續性降溫動作，多家券商研擬風險管控計畫。

投資策略包括：

1.重質不重量鎖定成長股，嚴控槓桿保留彈性現金水位，分批布局不追高原則；2.鎖定AI技術與材料典範轉移；3.嚴設停損與停利紀律，確認投資型態為價差交易或資產配置。