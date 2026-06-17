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外資賣超206億元 聯電被賣4.5萬張最多…但竟大買這檔航空股10萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股17日最後一盤大逆轉，一舉翻紅收在45,877.39點，上漲68.2點，不過，三大法人同步賣超，外資賣超206.55億元，統計外資賣超第一名是聯電（2303），遭賣超45,460張，但買超前十名中，竟大買長榮航（2618）10萬2,134張，居外資買超第一名，友達（2409）也獲外資大買。記者余承翰／攝影
台股17日最後一盤大逆轉，一舉翻紅收在45,877.39點，上漲68.2點，不過，三大法人同步賣超，外資賣超206.55億元，統計外資賣超第一名是聯電（2303），遭賣超45,460張，但買超前十名中，竟大買長榮航（2618）10萬2,134張，居外資買超第一名，友達（2409）也獲外資大買。記者余承翰／攝影

台股17日最後一盤大逆轉，一舉翻紅收在45,877.39點，上漲68.2點，不過，三大法人同步賣超，外資賣超206.55億元，統計外資賣超第一名是聯電（2303），遭賣超45,460張，但買超前十名中，竟大買長榮航（2618）10萬2,134張，居外資買超第一名，友達（2409）也獲外資大買。

台股受美股半導體股重挫拖累，早盤以45,685.27點開出，下跌123.92點，盤中一度下探至45,159.51點，大跌649.68點，盤面上金融股成為穩盤指標，國泰金（2882）、富邦金（2881）分別上漲3.65%、2.65%，合計貢獻大盤漲點近35點，帶動13家金控全面收紅。

傳產族群由塑化股領攻，南亞（1303）強攻漲停126.5元，貢獻大盤漲點約31點，台化（1326）、台塑（1301）也同步上漲，塑膠類股指數勁揚6.5%，居類股漲幅冠軍；電子權值股漲跌互見，台積電（2330）盤中一度下跌至2,350元，下跌50元尾盤買盤進場，終場收2,385元，下跌15元，跌勢收斂成為台股翻紅的重要關鍵。

台股最後一盤一口氣拉升161.33點，大盤指數翻紅收盤，三大法人賣超255.93億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超206.55億元，投信賣超6.4億元；自營商賣超（合計）42.97億元，其中自營商（自行買賣）買超18.77億元、自營商（避險）賣超61.74億元。

統計外資賣超前十名中，賣超聯電最多，其次是賣超力積電（6770）31,702張，賣超旺宏（2337）15,803張，群創（3481）也遭賣超9,933張；獲得外資買超青睞的前十名個股中，買超長榮航10萬2,134張最多，其次是買超友達75,932張，華航（2610）也獲外資買超21,447張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股 美股 外資

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