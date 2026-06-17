台股今震盪收漲！外資賣超206億元 砍聯電最多達4.5萬張

全球記憶體龍頭SK海力士（SK Hynix）傳出最快將於今年8月登陸那斯達克，成為下一個1兆美元IPO；市場解讀SK海力士在美掛牌後，不但全面進入全球AI資本市場核心，更能廣泛吸納新一波資金動能。相關台股產品中，以SK海力士占比近3成的統一亞洲半導體ETN（020025）為最直接受惠，該ETN上半年漲幅超過140%，為台股指數類商品亞軍，表現搶眼。

2026-06-17 15:29