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台股今震盪收漲！外資賣超206億元 砍聯電最多達4.5萬張
台股今天開低走高，終場由黑翻紅，上漲68.2點，收在45877.39點，成交值新台幣1兆1020.51億元。外資賣超206.56億元，賣超聯電最多，達4萬5460張。
台積電、聯發科和台達電股價走跌，不過，鴻海、廣達、國巨等電子權值股收漲，加上塑膠和金融類股走強支撐，台股今天震盪收漲。
三大法人今天同步賣超，外資及陸資賣超206.56億元，自營商賣超42.97億元，投信賣超6.4億元；三大法人合計賣超255.93億元。
據台灣證券交易所資料，外資賣超聯電最多，達4萬5460張，其餘賣超前10名有力積電、旺宏、群創、緯創、仁寶、華邦電、主動富邦台灣龍耀（00405A）、華新和兆豐金。
外資買超前10名有長榮航、友達、群益台灣精選高息（00919）、華航、南亞、華通、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、第一金和台新新光金。
資深分析師王兆立表示，隨著市場信心回復，指數維持在月線約44368點之上，多頭架構不變。美國聯邦準備理事會（Fed）將召開利率決策會議，是近期市場關注焦點。
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