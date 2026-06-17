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量價榜新亮點！合晶爆量9倍衝進台股成交量前十 周轉率逼30%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股17日在電子族群震盪輪動中延續高檔整理格局，成交動能依舊活絡。從今日成交量與成交值排行榜觀察，資金明顯集中於記憶體、矽晶圓與載板等半導體中游族群，傳統權值股與高價股同步分化。記者余承翰／攝影
台股17日在電子族群震盪輪動中延續高檔整理格局，成交動能依舊活絡。從今日成交量與成交值排行榜觀察，資金明顯集中於記憶體、矽晶圓與載板等半導體中游族群，傳統權值股與高價股同步分化。記者余承翰／攝影

台股17日在電子族群震盪輪動中延續高檔整理格局，成交動能依舊活絡。從今日成交量與成交值排行榜觀察，資金明顯集中於記憶體、矽晶圓與載板等半導體中游族群，傳統權值股與高價股同步分化。

成交值排行方面，台積電（2330）以602.98億元居冠，但股價下跌0.62%、收2,385元。國巨*（2327）以525.82億元排名第二，延續被動元件族群高檔震盪走勢。記憶體族群成為盤面焦點，華邦電（2344）以432.04億元排名第三，南亞科（2408）以423.10億元緊追在後，雙雙維持高水準交投動能，聯發科（2454）則以374.23億元居第五。

值得注意的是，合晶（6182）以193.23億元成交值擠進第11名，但在成交量排行中卻高居第8名，單日成交17.06萬張，成交量較前一交易日放大約9倍，股價也大漲6.54%、收114元。更關鍵的是，其周轉率逼近30%，顯示籌碼短線快速換手，資金進出積極，成為矽晶圓族群最受矚目的焦點之一。

成交量排行則進一步顯示資金輪動結構。友達（2409）以55.7萬張居冠，群創（3481）以23.6萬張排名第三，面板族群再度回到量能核心。同時，華邦電與力積電（6770）分別以22.3萬張與18.4萬張進入前段班，記憶體與晶圓代工族群延續熱度。聯電（2303）則以16.9萬張居第九，電子中游族群交投明顯升溫。

ETF方面，主動式與槓桿型產品仍占據部分量能，包括主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）等均維持高成交水準，反映短線資金仍透過工具型產品進行操作，但相較前一交易日，個股成交比重已有回升跡象。

合晶 台股

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