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兆元巨頭SK海力士有望赴美掛牌 統一亞洲半導體ETN受惠點火

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
市場解讀SK海力士在美掛牌後，不但全面進入全球AI資本市場核心，更能廣泛吸納新一波資金動能。相關台股產品中，以SK海力士占比近3成的統一亞洲半導體ETN（020025）為最直接受惠。記者余承翰／攝影
市場解讀SK海力士在美掛牌後，不但全面進入全球AI資本市場核心，更能廣泛吸納新一波資金動能。相關台股產品中，以SK海力士占比近3成的統一亞洲半導體ETN（020025）為最直接受惠。記者余承翰／攝影

全球記憶體龍頭SK海力士（SK Hynix）傳出最快將於今年8月登陸那斯達克，成為下一個1兆美元IPO；市場解讀SK海力士在美掛牌後，不但全面進入全球AI資本市場核心，更能廣泛吸納新一波資金動能。相關台股產品中，以SK海力士占比近3成的統一亞洲半導體ETN（020025）為最直接受惠，該ETN上半年漲幅超過140%，為台股指數類商品亞軍，表現搶眼。

據CMoney統計，截至6月16日，統一亞洲半導體ETN今年漲幅140.92%，績效超越絕大多數主動及被動ETF，在全市場指數型商品中排名第二，充分反映今年全球表現最佳的韓國KOSPI指數行情。

SK海力士在高頻寬記憶體需求爆發帶動下，今年股價已飆升近250%，成為繼台積電及三星電子（Samsung）後，第三家市值破1兆美元的亞洲企業。法人認為，SK海力士身為全球HBM與DRAM龍頭，但本益比僅五至七倍，相較美光（Micron）估值偏低；而那斯達克對科技成長型公司更願意給予高評價，加上掛牌後被納入重倉科技指數，被動資金將大幅流入，股價更有想像空間。

目前台股市場與SK海力士連動的標的，以統一亞洲半導體ETN最為直接受惠，權重高達28%，投資人無須複委託，即可參與SK海力士美股掛牌行情。該ETN以亞洲龍頭半導體為核心配置，更能同時掌握「SK海力士＋三星電子＋台積電+東京威力科創」的亞洲AI核心供應鏈。

法人指出，AI基礎設施需求爆發，帶動記憶體市場進入新一波超強循環，在DRAM 供給吃緊及三星、SK海力士、美光議價能力提升下，預估2027年HBM合約價格將大幅飆升數倍。SK海力士此次赴美上市，預料將成為下半年全球科技股最關鍵事件之一，並可能牽動相關資金重新配置。

今年以來指數產品(含主、被動式ETF及ETN)表現。(資料來源：CMoney)
今年以來指數產品(含主、被動式ETF及ETN)表現。(資料來源：CMoney)

海力士 半導體 ETN SK海力士

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