三大法人反手賣超256億元 台股最後一刻仍逆轉勝！急拉哪些個股？

台股17日上演逆轉勝劇碼，早盤受美股半導體股重挫拖累，集中市場指數一度大跌649.68點、下探45,159.51點。不過金融股挺身穩盤，尾盤更在台積電（2330）、國巨*（2327）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、聯發科（2454）及聯電（2303）等電子權值股聯手拉抬下甩尾翻紅，終場上漲68.2點、收45,877.39點，成交值約1.1兆元。三大法人則止步連3買、反手調節255.93億元。

統計三大法人17日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超206.55億元，投信賣超6.4億元；自營商賣超（合計）42.97億元，其中自營商（自行買賣）買超18.77億元、自營商（避險）賣超61.74億元。

盤面上呈現「金傳撐盤、電子分歧」格局。傳產族群由塑化股領攻，其中南亞（1303）受惠電子材料業務比重持續提升，市場買盤積極進駐，股價強攻漲停126.5元，收盤仍有近3.3萬張買單排隊，單檔貢獻大盤約31點漲點，並帶動台化（1326）、台塑（1301）、台苯（1310）同步上漲逾2%，激勵塑膠類股指數勁揚6.5%，勇奪今日類股漲幅冠軍。

金融股同樣扮演穩盤要角。金控雙雄國泰金（2882）、富邦金（2881）分別上漲3.65%、2.65%，合計貢獻大盤近35點漲點，帶動13家金控全面收紅，成為支撐指數由黑翻紅的重要力量。

電子權值股則呈現漲跌互見。台積電受昨夜ADR下跌3.53%拖累，盤中一度下跌50元、至2,350元，不過尾盤買盤進場拉抬，終場下跌金額收斂至15元、報2,385元，成為台股翻紅的重要關鍵，但單檔仍影響大盤約120點跌點；台達電（2308）與聯發科同步走弱，合計拖累大盤近100點。

另一方面，面板族群人氣持續沸騰，成為電子股中的最大亮點。友達（2409）、群創（3481）雙雙攻上漲停，合計貢獻大盤約20點漲點。其中友達爆出55.7萬張大量，高居台股人氣王，股價收在26.25元並成功站回10日線；群創成交量也放大至23.6萬張，居成交量第三大，股價收58.6元，面板雙虎強勢表態，成為今日資金聚焦焦點。