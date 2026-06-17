AI發展樂觀 群益投顧調升台股今年高點至53,000點

群益金融集團17日舉行第3季投資展望說明會，由群益投顧總經理范振鴻及投顧團隊剖析全球經濟展望及台股投資策略。群益投顧預估2026年下半年大盤指數高低點介於43,000點至53,000點，多頭行情焦點著重「AI發展」、「資金流向」兩大方向。

以市場策略來看，范振鴻指出，台股從台積電（2330）領軍成整體產業鏈「護國群山」效應，目前台積電營運處於巔峰，2奈米製程預計下半年量產，具備強大訂價權。

隨AI從算力、基礎建設，逐漸發展至Token、方案解決者，及AI教父黃仁勳宣布「有用的AI已經到來」AI工廠、AI PC到實體AI，全面押注代理AI等，都是台灣科技產業的強項。企業獲利動能符合AI基礎建設、矽光子等長線宏大敘事，市場資金都願意給高溢價。

范振鴻認為，未來股市三大變數，除美聯準會可能重回葛林斯班風格，市場觀望新主席華許想法及實際做法外，外資積極買超台股潛在獲利大，當轉為調節時，將使指數進入震盪整理。

此外，政策面可能出現連續性降溫動作，多家券商研擬風險控管計畫。

范振鴻表示，現階段投資策略包括重質不重量鎖定成長股，嚴控槓桿保留彈性現金水位，分批布局不追高原則，並鎖定AI技術與材料典範轉移，亦要嚴設停利停損紀律，確認投資型態為價差交易或資產配置等。