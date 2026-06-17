台股開低走高 收盤上漲68點、台積電收跌15元

台股17日收盤上漲68.2點，終場以45,877.39點作收，成交量1兆1,020.51億元；台積電（2330）收盤價2,385元，下跌15元，跌幅0.63%。

美股費半指數收跌導致台股開盤走低，不過，金融股、記憶體及被動元件族群盤中強勢，台積電尾盤跌幅收斂，南亞（1303）、廣達（2382）、鴻海（2317）、台光電（2383）、緯穎（6669）、大立光（3008）及國巨*（2327）等股也走強推升指數由黑翻紅。

今日成交金額大且走高為：國巨、大立光、景碩（3189）、合晶（6182）、環球晶（6488）、華通（2313）、友達（2409）及禾伸堂（3026）；成交金額大且疲軟者則為：華邦電（2344）、聯發科（2454）、聯電（2303）、旺宏（2337）、台達電（2308）、南電（8046）、長榮（2603）、群聯（8299）及晶技（3042）。

第一金投顧表示，大盤指數先前連三漲改寫短高，短期均線排列持續扭轉翻揚，惟成交量能稍嫌不足，預期短線仍以震盪機率高。操作以盤面熱門題股為主，參考短期技術面汰弱換強操作因應。接下來，美伊即將達成臨時和平協議，國際油價持續下跌，但市場轉而關注Fed利率決議與新任主席華許政策立場。