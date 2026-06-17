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金融股變身成飆股的原因找到了？分析師曝買進首選

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

金融股竟從「存股」變身為「飆股」，今年5月開始一路衝鋒往上攻高，6月更是進一步出現飆漲，統計5月以來包括國泰金（2882）、富邦金（2881）股價漲幅逾5成，到底金融股還可不可以買？推升股價一路強漲的底氣是什麼？證券分析師認為，金控股有「三本柱」推升獲利表現，至於若想買進，首選壽險大金控。

金融股在獲利持續大增的推動下，股價頻頻創多年新高，台股17日開低走低，一度下滑至45,159.51點，下跌649.68點，但盤中跌勢收斂，金融股持續走強成為多頭指標，國泰金一度衝上117元，再創波段高價，富邦金也在盤中衝達139元。

統計國泰金從4月底的77.2元一路走高，股價上漲39.8元，漲幅51.55%；富邦金從4月底的90元走高，股價上漲49元，漲幅54.44%；同時間中信金（2891）漲幅39%；台新新光金漲幅40.75%，到底是什麼題材推升金融股持續飆漲，甚至有從「存股」變身為「飆股」的強勁表現，金融股還可不可以買？

證券分析師張陳浩表示，四大金控有「三本柱」，是推升獲利表現的動能，包括壽險、銀行、證券各有獲利挹注；他強調，首先在壽險部分，約占四大金控獲利比重的70%，包括股市的投資利得，還有債券回沖利益，都大幅挹注獲利。

張陳浩指出，銀行業務則占金控獲利貢獻比重約20~25%，台股不斷飆新高，投資人瘋買股，市場甚至出現信貸、投資型房貸等「四貸同堂」現象，當然也讓銀行獲利飆升；最後一個獲利來源則是證券業務，但這部分的占比則僅約5~10%，隨著台股成交量暴增，同時也挹注證券業務的獲利。

張陳浩預期，今年仍是降息年，若想買金融股，壽險比證券強，首選壽險大金控，國泰金、富邦金、中信金、台新新光金等可以留意。

金融股 國泰金 富邦金

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