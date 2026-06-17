散熱電子股漲不動 資金轉戰傳產散熱股？這檔連拉4根漲停

AI散熱族群一直都是熱門標的，但近期出現電子股的散熱已經漲不動，但傳產股的散熱族群大漲的情形，奇鋐（3017）股價已跌破季線，休息整理，健策（3653）也在季線之下，然傳產族群的高力（8996）17日在刷新高價，衝上1,515元漲停鎖死，智伸科（4551）更是連拉四根漲停，重回200元之上。

美國科技巨頭持續擴增算力資本支出，投資AI硬體設備，由於AI非常耗電，散熱管理至關重要，因此先前健策、奇鋐、富世達、雙鴻（3324）等都大漲一波，健策在遭遇輝達調整產品內容之前，更衝上5,000元大關。然而電子股的散熱族群近期股價都表現平平，股價清一色都在季線之下，

但傳產中有切入AI散熱領域的公司，卻逆勢大漲，股價已經翻倍再翻倍的高力，今日衝上漲停板1,515元，而汽車股的智伸科，爆發力更強，連續拉出四根漲停板，攻至201.5元鎖死，跳戰歷史新高。

AI算力爆發帶動散熱需求飆升，台灣汽車零組件供應鏈也以「固有技術」加速「跨域升級」，從車用冷卻、精密金屬件一路轉向AI伺服器、手機等領域散熱。智伸科水冷散熱系統關鍵零組件已成功切入AI伺服器、晶圓製造設備供應鏈，打入輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及艾司摩爾（ASML）供應鏈。

智伸科主要供應EUV／DUV微影設備中自動化設備套筒、滑軌等關鍵零組件，近期進入放量出貨期。AI散熱方面，開發的水冷關鍵零組件已順利打入全球一線AI晶片巨頭、美系機櫃水冷板等大廠之供應鏈。

智伸科5月合併營收7.61億元，較去年同期成長27％，累計前五月合併營收38.05億元，較去年同期成長16.7％。智伸科第1季營收比重，AI伺服器與半導體、電子(AI/HDD)、智慧醫療已占整體營收的37%。