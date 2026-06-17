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費半重挫拖累台股開低 法人：大軍未動糧草先行 月底挑戰五萬點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數16日跌多漲少，以費半指數下跌5.7%最重。也拖累台股17日開低，盤中最低下跌649點至45,159點，不過隨後跌幅明顯收斂。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,350元。

法人分析，昨日台股雖然還是震盪走勢，但這種震盪不是轉弱，而是創新高前的正常換手，尤其最近量能明顯收斂，雖然成交量仍維持在1兆元以上，代表市場資金並沒有退場，只是短線面對本週利率決議、四巫日以及端午連假前的不確定因素，買盤態度自然會比較觀望，不會急著全面追價。

但真正值得注意的是尾盤資金開始拉台積電，這個訊號非常關鍵，因為之前就一直強調，要創新高前一定會先對台積電動手，台積電是台股權值核心，也是指數攻高最重要的糧草，大軍未動、糧草先行，只要台積電先被拉起來，就代表主力資金已經在替後面大盤突破預先鋪路。

法人指出，現在盤面看起來雖然有點悶，量也沒有再放大，但這反而比較像是壓抑後的蓄勢，而不是行情結束，因為該跌不跌、該量縮卻仍守住兆元水準，代表籌碼並沒有鬆動，只是在等事件落地，不確定因素一旦消失，市場資金就有很高機率重新回到AI、半導體與大型權值股身上。

台股現在不是不能漲，而是在等一個理由正式突破，接下來只要台積電續強、權值股接棒、成交量重新放大，指數創新高只是時間問題，甚至月底前有機會上看五萬點，這不是盲目樂觀，而是從資金結構、權值股動作與市場情緒來看，多方目前仍然掌握主導權，短線震盪只是創高前最後一段整理。

台積電 美股 台股

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