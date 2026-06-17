台股回檔修正 法人：短線震盪區間39,500點至46,500點

台股17日震盪拉回，截至午盤12點整，盤中最低暫達45,159點，持續於平盤下45500點附近震盪。法人建議，短線操作可將紅K低點或月線作為防守據點，後續留意成交量能、法人動向以及日本銀行（BoJ）政策升息效應，短線預計落在39,500點至46,500點間震盪。

日本銀行在最新金融政策決策會議後決議，將基準利率由0.75%調升至1.0%，此舉創下1995年以來、近31年來最高水準，後續外溢效應值得關注。

另外，綜合分析台股市場多空因子，利多方面，受惠美伊雙方達成和平協議並將正式簽署，激勵國際油價回落至近三個月低點，有助緩解通膨隱憂；此外，AI供應鏈產能持續吃緊，相關報價上揚題材延續，支撐盤面主流。法人預期，台股短期將呈現區間整理格局，點位預估落在39,500點至46,500點左右。

不過，市場仍面臨多重利空考驗，包括適逢「超級央行周」，金融市場難免隨之震盪；FOMC官員華許首次發言帶來政策不確定性；美國5月PPI數據顯著回升。此外，籌碼面上，外資台指期淨空單逆勢加碼，已來到今年以來的高檔水位，而外資動向仍是左右大盤的變數。