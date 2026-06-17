快訊

別再迷信「抗菌」！醫曝抗菌皂3大潛在風險 洗手用一般肥皂就夠

半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

「實心橘貓」洗澡0縮水 自帶卡車鳴笛低音砲百萬人笑翻：真材實料

聽新聞
0:00 / 0:00

台股回檔修正 法人：短線震盪區間39,500點至46,500點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股17日震盪拉回，截至午盤12點整，盤中最低暫達45,159點，持續於平盤下45500點附近震盪。法人建議，短線操作可將紅K低點或月線作為防守據點，後續留意成交量能、法人動向以及日本銀行（BoJ）政策升息效應，短線預計落在39,500點至46,500點間震盪。

日本銀行在最新金融政策決策會議後決議，將基準利率由0.75%調升至1.0%，此舉創下1995年以來、近31年來最高水準，後續外溢效應值得關注。

另外，綜合分析台股市場多空因子，利多方面，受惠美伊雙方達成和平協議並將正式簽署，激勵國際油價回落至近三個月低點，有助緩解通膨隱憂；此外，AI供應鏈產能持續吃緊，相關報價上揚題材延續，支撐盤面主流。法人預期，台股短期將呈現區間整理格局，點位預估落在39,500點至46,500點左右。

不過，市場仍面臨多重利空考驗，包括適逢「超級央行周」，金融市場難免隨之震盪；FOMC官員華許首次發言帶來政策不確定性；美國5月PPI數據顯著回升。此外，籌碼面上，外資台指期淨空單逆勢加碼，已來到今年以來的高檔水位，而外資動向仍是左右大盤的變數。

台股 日本銀行

延伸閱讀

短線多頭激情過後 台指期夜盤陷入震盪

台股震盪 金融類股指數刷新高撐大局！國泰金狂飆逾4.5%再創歷史天價

美伊達成協議、油價大跌 台指期夜盤上衝突破46,000點大關

費半重挫5.7%！台積電開低45元 台股一度跌近650點

相關新聞

金融股變身成飆股的原因找到了？分析師曝買進首選

金融股竟從「存股」變身為「飆股」，今年5月開始一路衝鋒往上攻高，6月更是進一步出現飆漲，統計5月以來包括國泰金（2882）、富邦金（2881）股價漲幅逾5成，到底金融股還可不可以買？推升股價一路強漲的底氣是什麼？證券分析師認為，金控股有「三本柱」推升獲利表現，至於若想買進，首選壽險大金控。

散熱電子股漲不動 資金轉戰傳產散熱股？這檔連拉4根漲停

AI散熱族群一直都是熱門標的，但近期出現電子股的散熱已經漲不動，但傳產股的散熱族群大漲的情形，奇鋐（3017）股價已跌破季線，休息整理，健策（3653）也在季線之下，然傳產族群的高力（8996）17日在刷新高價，衝上1,515元漲停鎖死，智伸科（4551）更是連拉四根漲停，重回200元之上。

台股開低震盪 成交量第一竟然是這檔面板股！零股成交第一0050

台股17日權值股壓盤，開低後陷入震盪，不過散戶大軍仍勇於進場。盤中成交量前五大有二檔是ETF包括主動統一升級50（00403A）逾26萬張排名第二，元大台灣50正2（00631L）逾17萬張排名第四。友達（2409）逾55萬張排名第一，華邦電（2344）逾18萬張排名第三，長榮航（2618）逾16萬張排名第五。

費半重挫拖累台股開低 法人：大軍未動糧草先行 月底挑戰五萬點

美股四大指數16日跌多漲少，以費半指數下跌5.7%最重。也拖累台股17日開低，盤中最低下跌649點至45,159點，不過隨後跌幅明顯收斂。台積電（2330）盤中最低下跌50元至2,350元。

台股回檔修正 法人：短線震盪區間39,500點至46,500點

台股17日震盪拉回，截至午盤12點整，盤中最低暫達45,159點，持續於平盤下45500點附近震盪。法人建議，短線操作可將紅K低點或月線作為防守據點，後續留意成交量能、法人動向以及日本銀行（BoJ）政策升息效應，短線預計落在39,500點至46,500點間震盪。

台股震盪 金融類股指數刷新高撐大局！國泰金狂飆逾4.5%再創歷史天價

台股17日開盤面臨強大賣壓，大盤一度重挫逾600點，隨後湧現低接買盤，截至上午11點左右，跌幅已明顯收斂至下跌200餘點。在盤面焦點上，電子類股呈現互有漲跌拉鋸格局，反觀金融類股成為今日穩盤的中流砥柱，指數逆勢衝高持續刷新歷史紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。