台股震盪 金融類股指數刷新高撐大局！國泰金狂飆逾4.5%再創歷史天價

台股17日開盤面臨強大賣壓，大盤一度重挫逾600點，隨後湧現低接買盤，截至上午11點左右，跌幅已明顯收斂至下跌200餘點。在盤面焦點上，電子類股呈現互有漲跌拉鋸格局，反觀金融類股成為今日穩盤的中流砥柱，指數逆勢衝高持續刷新歷史紀錄。

金融類股指數今日開在3,136.71點，盤中最高衝上3,246.38點，截至上午11點左右，指數來到3,183.14點，漲幅達1.43%，從技術線圖觀察，日K線呈現拉長紅棒、高點不斷墊高的強勢多頭排列，持續站穩周線、月線、季線和年線之上，指數續創新高。

在金融股群起高飛的帶動下，大型金控股表現尤為吸金。其中，國泰金（2882）更是今日的指標，早盤以110元開盤，盤中最高一度拉升至117元，漲幅最高達6.3%，截至上午11點股價已勁揚至114.5元，大漲5.00元，單日漲幅高達4.57%，續寫歷史新高。

法人分析，台股早盤雖受到電子權值股回檔影響而出現巨幅震盪，但基本面扎實、獲利穩健的金融巨頭在投資操作資本利得與獲利雙優的題材加持下，持續吸引買盤資金進駐，短期內則需觀察台股大盤是否有漲多回檔風險。