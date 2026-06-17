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台股加權指數早盤跌破45400點 聯準會開會前市場轉趨觀望

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股今日早盤走跌，加權指數跌破45400點，FOMC前市場轉趨觀望。圖／本報資料照片
台股今日早盤走跌，加權指數跌破45400點，FOMC前市場轉趨觀望。圖／本報資料照片

台股今（17）日開盤走低，加權指數早盤跌破45400點關卡，來到45347點，下跌425點。法人表示，聯準會會議即將召開，加上美股昨日那指跟費半下跌，今天台股壓力較大。

權值股表現上，台積電下跌40元，來到2360元，鴻海下跌2.5元，來到266.5元。券商主管表示，台股雖走跌，但基本面無虞，今日下跌也有低接買盤。只要包括美國聯準會決策，戰爭影響消除後，仍有機會持續上攻。

消息面上，市場目前聚焦美國聯準會（Fed）即將於台灣時間6月18日凌晨公布的FOMC（公開市場操作委員會）利率決議，這是新任主席華許（Kevin Warsh）首度主持的會議，外界除關注利率是否維持不變，更聚焦會後記者會的鷹派或鴿派表態，將牽動下半年降息節奏預期。

法人分析，在連續多日反彈、指數站上45000點高位後，市場短線獲利了結賣壓浮現，加上FOMC會前的不確定性，今日盤面轉為觀望、賣壓主導的格局。

台股 聯準會 美國聯準會

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