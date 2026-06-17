快訊

台灣對美國賭太大 《外交政策》刊文：民進黨正面臨警訊

擲筊選人、買凶殺警…綠營票倉嘉義竹崎 勢力盤根錯節

米克拉颱風生成機率約5成 賈新興：端午節起夏季型天氣正式登場

聽新聞
0:00 / 0:00

費半重挫5.7%！台積電開低45元 台股一度跌近650點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

受到昨夜美股半導體族群重挫、台積電（2330）ADR下跌3.53%衝擊，台指期夜盤大跌744點、收45,020點。台股17日開盤下跌123.92點，以45,685.27點開出，隨後在台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）、台光電（2383）等權值股同步走弱拖累下，指數跌點快速放大至近650點、最低下探45,159.51點。不過，隨著南亞（1303）、大立光（3008）、景碩（3189）、富邦金（2881）等個股挺身抗跌，大盤跌點收斂至約400點，多空於45,400點附近展開激烈拉鋸。

美股四大指數昨夜漲跌互見，在美伊達成臨時和平協議、油價跌破80美元後，市場焦點轉向聯準會利率決議及新任主席華許的政策展望。資金自科技與半導體族群撤出，轉進金融與傳產股，道指再創新高，盤中更首度突破52,000點大關；但那指與標普500指數雙雙收黑，費半指數更重挫5.71%。個股方面，美光下挫逾6%、輝達跌2.37%，台積電ADR跌3.53%、聯電（2303）ADR跌逾6%；但SpaceX收盤再漲4.83%，市值正式超越亞馬遜，躍居全球第五大企業。

盤面上，五大權值股除了台達電開平盤2,220元之外，其餘皆開低。其中，台積電開低45元、報2,355元，鴻海（2317）開266元、聯發科開4,495元、日月光投控（3711）開584元。

類股方面，塑膠、光電、造紙等漲幅居前，橡膠、航運、半導體等相對疲弱。

回顧台股16日表現，集中市場指數上漲412.2點，收當日最高點45,809.19點，成交值近1.2兆元。三大法人買超587.11億元，包括外資買超407.98億元、投信買超118.24億元、自營商買超60.89億元。

市場正等待聯準會利率決議與最新政策訊號，在不確定因素升高下，資金短線轉向防禦與景氣循環股，科技與半導體族群則面臨漲多後的修正壓力。台股今日除須關注台積電走勢外，也須留意台指期結算及外資期貨部位變化，盤面震盪幅度可能進一步放大。

台積電 台股 台積電ADR

延伸閱讀

台積電開平翻黑！台股衝45,737點後陷震盪 45,500關前多空拉鋸

三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

台積電ADR重摔3.5% 被費半大跌拖累 較台北交易溢價剩12%

美伊達成協議、油價大跌 台指期夜盤上衝突破46,000點大關

相關新聞

台積電回測昨天低點 台股早盤一度跌逾600點

台股在美股費半等指數下挫，17日開低，權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光（3711）等壓盤，尤其台積電回測昨天低點，加權指數早盤一度跌逾600點，力守45,000點；盤面上包括光學鏡頭、矽晶圓、造紙股等逆勢抗跌。

AI爆發不只帶動股市、也推升房市！專家揭全球市值前5大國「股房連動」密碼

你不是在投資一個股票代號，你是在投資一個商業模式、一個產業、一個國家的競爭力。 最近剛好看到一張數據圖表，列出全球股市市值前五大的國家，以及各國市值最大的那間公司。美國77.95兆美元、中國大陸15.61兆美元、日本8.70兆美元、香港7.25兆美元、台灣4.95兆美元。今天帶著大家一起研究，你投資這個國家的股市，背後其實在押注什麼，股市結構怎麼反映經濟火車頭，又怎麼跟房市連動。

台股加權指數早盤跌破45400點 聯準會開會前市場轉趨觀望

台股今（17）日開盤走低，加權指數早盤跌破45400點關卡，來到45347點，下跌425點。法人表示，聯準會會議即將召開，加上美股昨日那指跟費半下跌，今天台股壓力較大。

費半重挫5.7%！台積電開低45元 台股一度跌近650點

受到昨夜美股半導體族群重挫、台積電（2330）ADR下跌3.53%衝擊，台指期夜盤大跌744點、收45,020點。台股17日開盤下跌123.92點，以45,685.27點開出，隨後在台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）、台光電（2383）等權值股同步走弱拖累下，指數跌點快速放大至近650點、最低下探45,159.51點。不過，隨著南亞（1303）、大立光（3008）、景碩（3189）、富邦金（2881）等個股挺身抗跌，大盤跌點收斂至約400點，多空於45,400點附近展開激烈拉鋸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。