費半重挫5.7%！台積電開低45元 台股一度跌近650點

你不是在投資一個股票代號，你是在投資一個商業模式、一個產業、一個國家的競爭力。 最近剛好看到一張數據圖表，列出全球股市市值前五大的國家，以及各國市值最大的那間公司。美國77.95兆美元、中國大陸15.61兆美元、日本8.70兆美元、香港7.25兆美元、台灣4.95兆美元。今天帶著大家一起研究，你投資這個國家的股市，背後其實在押注什麼，股市結構怎麼反映經濟火車頭，又怎麼跟房市連動。

2026-06-17 09:29