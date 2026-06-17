費半重挫5.7%！台積電開低45元 台股一度跌近650點
受到昨夜美股半導體族群重挫、台積電（2330）ADR下跌3.53%衝擊，台指期夜盤大跌744點、收45,020點。台股17日開盤下跌123.92點，以45,685.27點開出，隨後在台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）、台光電（2383）等權值股同步走弱拖累下，指數跌點快速放大至近650點、最低下探45,159.51點。不過，隨著南亞（1303）、大立光（3008）、景碩（3189）、富邦金（2881）等個股挺身抗跌，大盤跌點收斂至約400點，多空於45,400點附近展開激烈拉鋸。
美股四大指數昨夜漲跌互見，在美伊達成臨時和平協議、油價跌破80美元後，市場焦點轉向聯準會利率決議及新任主席華許的政策展望。資金自科技與半導體族群撤出，轉進金融與傳產股，道指再創新高，盤中更首度突破52,000點大關；但那指與標普500指數雙雙收黑，費半指數更重挫5.71%。個股方面，美光下挫逾6%、輝達跌2.37%，台積電ADR跌3.53%、聯電（2303）ADR跌逾6%；但SpaceX收盤再漲4.83%，市值正式超越亞馬遜，躍居全球第五大企業。
盤面上，五大權值股除了台達電開平盤2,220元之外，其餘皆開低。其中，台積電開低45元、報2,355元，鴻海（2317）開266元、聯發科開4,495元、日月光投控（3711）開584元。
類股方面，塑膠、光電、造紙等漲幅居前，橡膠、航運、半導體等相對疲弱。
回顧台股16日表現，集中市場指數上漲412.2點，收當日最高點45,809.19點，成交值近1.2兆元。三大法人買超587.11億元，包括外資買超407.98億元、投信買超118.24億元、自營商買超60.89億元。
市場正等待聯準會利率決議與最新政策訊號，在不確定因素升高下，資金短線轉向防禦與景氣循環股，科技與半導體族群則面臨漲多後的修正壓力。台股今日除須關注台積電走勢外，也須留意台指期結算及外資期貨部位變化，盤面震盪幅度可能進一步放大。
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