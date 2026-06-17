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台指期夜盤下挫 法人：台股可能震盪整理

中央社／ 台北17日電

美股16日漲跌互見，道瓊工業指數創下歷史新高，與台股關聯性高的費城半導體指數則下挫805.4點。法人表示，台指期夜盤下跌744點，台股今天可能震盪整理。

美股16日漲跌互見。道瓊工業指數上漲328.64點，漲幅0.64%，收在51999.67點；標普500指數下跌42.94點，跌幅0.57%；那斯達克指數下跌307.6點，跌幅1.15%；費城半導體指數下挫805.4點，跌幅5.71%。

台股16日上漲412.2點，收在當日最高點45809.19點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超合計582.73億元。

國內外產業訊息方面，國發基金透過主題式百億投資方案引導資金投入國家重點產業，已累積投資逾500家企業，投資金額突破新台幣200億元大關，達216億元，投資領域涵蓋無人機、航太應用、AI等。

網通品牌D-Link友訊科技表示，近期成功取得泰國國家級Green Power Project智慧電杆專案，採用客製化路由器作為通訊核心，整體規模已達10萬支智慧電杆部署。

鋼市進入傳統淡季，加上雨季影響下游需求，中鋼與單軋廠中鴻7月調降部分鋼品價格，條鋼廠豐興最新盤價為平盤。其中，中鋼7月熱軋及冷軋產品每公噸調降新台幣300元；第3季季盤則反映原料成本上升，每公噸調漲500元至1000元。

中華紙漿近年推動轉型，布局高值化材料市場，董事長黃鯤雄表示，投入超過10年研發光電材料產品，已開始量產，未來可望逐步挹注營運；總經理陳瑞和指出，光學玻璃襯紙去年已開始小量試產，今年隨客戶認證增加逐步放量出貨，目前營收占比約3%。

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